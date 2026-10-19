La consejera de Educación de Madrid cancela un acto en un instituto por "motivos de seguridad" ante la presencia de manifestantes

Los detalles Los manifestantes han recibido con una pitada a un vehículo en el que viajaba un representante de la Consejería en la entrada al instituto y han reclamado a la Administración madrileña que se siente a negociar.

La consejera madrileña de Educación, Mercedes Zarzalejo, canceló su visita al instituto Antonio Palacios debido a una protesta de más de 300 docentes que exigen negociar sus reivindicaciones en el marco de una huelga indefinida iniciada el 14 de octubre. Los manifestantes, vestidos con camisetas verdes y amarillas, bloquearon la vía de servicio de la A-3 y cortaron la incorporación a la M-30. El PP de Madrid criticó la suspensión del acto, calificándolo de "fracaso del Estado de Derecho" y responsabilizó al delegado del Gobierno. Mientras, Vox y Más Madrid expresaron posturas divergentes sobre las protestas.

La consejera madrileña de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha suspendido una visita al instituto público de Formación Profesional Antonio Palacios, donde se han concentrado más de 300 docentes para exigir al Gobierno regional que se siente a negociar sus reivindicaciones en el marco de la huelga indefinida que comenzó el pasado 14 octubre.

Los manifestantes han recibido con una pitada a un vehículo en el que viajaba un representante de la Consejería en la entrada al instituto, han lanzado bombas de humo de color azul y han reclamado a la Administración madrileña que se siente a negociar.

Al la llegada del coche, los docentes lo han rodeado y efectivos de la Policía Nacional los han apartado y han hecho un cordón para facilitar su paso.

Antes de la hora prevista para la visita, docentes con camisetas verdes en defensa de la educación pública y educadoras infantiles con camisetas amarillas han coreado consignas como "Dónde está Zarzalejo, Zarzalejo dónde está", "Siéntate Zarzalejo, Zarzalejo siéntate", "Somos docentes no delincuentes", "Educación pública", "Esto también es por vuestros hijos", "Huelga indefinida" o "La lucha es el único camino".

Finalmente, la consejera no ha asistido al centro, según han explicado fuentes regionales, por motivos de seguridad y recomendación de la Policía, además de para evitar "problemas de orden público".

Desde el Gobierno regional han explicado que desde primera hora unas 300 personas con pancartas alusivas a la huelga han empezado a rodear el centro "impidiendo el normal paso de vehículos a las instalaciones e incluso utilizando bengalas".

Así, han detallado que la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se ha personado en el centro para tratar de facilitar la celebración del acto, "pero ante la actitud y número de los concentrados ha recomendado que no se celebrara".

A primera hora de esta mañana, más de un centenar de docentes ha cortado la vía de servicio de la A-3 de entrada a Madrid a la altura del barrio madrileño de Moratalaz. En torno a las 08:30 de la mañana, los organizadores de la huelga han organizado una protesta en el lateral de la autovía de Valencia, donde han cortado el carril de incorporación a la M-30 durante una media hora en plena hora punta de tráfico.

Los docentes han colocado sillas y pupitres en la carretera y han coreado consignas en favor de la educación pública hasta que han sido desalojados por la policía. La protesta ha estado encabezada por dos pancartas principales, una bajo el lema "Educación pública en huelga" y otra "Su bienestar no puede esperar, su bienestar también importa".

Tras esto, los manifestantes se han concentrado a las puertas de la Consejería de Educación para insistir a la responsable del ramo, Mercedes Zarzalejo, que se siente a "negociar".

PP ve un "fracaso del Estado de Derecho" la suspensión del acto responsabiliza al delegado

El PP de Madrid ha tachado de "fracaso del Estado de Derecho" imputable al delegado del Gobierno, Francisco Martín, la suspensión del acto de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, por la presencia de manifestantes.

"Los violentos lo han impedido y la Policía, en lugar de garantizar el orden público, ha dicho que "no podía" y "no estaba en condiciones de garantizarlo", ha expuesto el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Díaz-Pache ha hecho un paralelismo con los disturbios de Francia con "incendios, saqueos, ataques a la policía y al resto de ciudadanos", al entender que son "una advertencia para toda Europa y especialmente para España".

Así, ha cargado contra los manifestantes contra Zarzalejo que "de forma violenta impedían el paso de las personas y que estaban golpeando los vehículos" y ha preguntado al delegado del Gobierno "por qué" no estaba la Policía en condiciones de garantizar la seguridad.

"La Policía debería estar bien mandada por le delegado del Gobierno. La Delegación del Gobierno tiene que garantizar que la Policía pudiera hacer su trabajo", ha lanzado, tras insistir en que este "fracaso" es "imputable" al delegado del Gobierno.

Díaz-Pache ha afirmado que estos manifestantes "responden a la voluntad de la izquierda y la ultraizquierda" que "quieren violencia en las calles", algo que "no quieren los madrileños".

El portavoz adjunto de Vox Íñigo Henríquez de Luna ha afirmado que las huelgas "son legítimas" siempre que "discurran por el cauce establecido y con el respeto a los derechos también de los demás". "Cortar carreteras pues no me parece que sea el procedimiento, por mucho que se quiera reivindicar mejoras en el sector de la educación", ha planteado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que lo que está pasando es "consecuencia de años de asfixiar a la educación pública madrileña" y de "seguir favoreciendo a la privada".

"La mejor forma para que la huelga acabe es que Ayuso se siente a negociar y que acepte las demandas que han puesto encima de la mesa la comunidad educativa", ha insistido.

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