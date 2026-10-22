Alfonso Serrano (PP) pierde los papeles en la Asamblea de Madrid y estalla contra Manuela Bergerot: "¡Cállate ya, verdulera!"

Los detalles Nueva bronca en la Asamblea de Madrid. Ayuso y Bergerot han protagonizado un nuevo rifirrafe con las bancadas de derecha e izquierda a la gresca. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha sobrepasado otro línea roja tildando a Bergerot de "verdulera".

La Asamblea de Madrid ha vivido una jornada de alta tensión, con interrupciones constantes debido a los gritos entre las bancadas de derecha e izquierda. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, criticó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por su "bunkerización" tras una manifestación de docentes. Ayuso respondió que no se callará pese a las escoltas diarias, acusando a los docentes de privar a los niños de educación y a los partidos de izquierda de ser totalitarios. La presidenta también denunció el daño reputacional causado por la acampada en la Puerta del Sol. La sesión estuvo marcada por abucheos y comentarios despectivos.

La Asamblea de Madrid ha pasado hoy directamente del choque de trenes al descarrilamiento. La tensión ha superado hoy unas cotas que ya normalmente son muy altas. El debate ha sido interrumpido en varias ocasiones por los gritos entre la bancada de la derecha y de la izquierda.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, le ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "vive bunkerizada" después de que, el lunes, una manifestación de docentes bloqueara su salida de un acto. "A usted que le gustaba decir eso de que el presidente no podía pisar la calle, ¿dónde han quedado sus bromas ahora que usted no puede salir de su casa sin encontrarse una manifestación?", ha inquirido. "Tiene que salir con la cabeza gacha de sus actos para no encontrarse cara a cara con las profesoras de la pública", ha agregado.

"No me voy a callar". "¿Me está diciendo que voy a tener que estar siendo escoltada, como me está ocurriendo todos los días desde hace semanas? Me da igual, porque no me voy a callar", le ha espetado Ayuso.

La presidenta ha seguido criminalizando a los docentes, asegurando que las protestas de la huelga "le están quitando a los niños el derecho a ser escolarizados" e "impiden que los madrileños vayan a trabajar". Y ha extendido esos reproches a los partidos de la izquierda. "No me voy a amedrentar con sus amenazas", ha sostenido antes de agregar: "Ustedes no respetan nada, porque son profundamente totalitarios".

Un punto en el que los abucheos de la bancada de izquierda han sido sonoros. "Ya están acosando incluso dentro de los parlamentos. Ya no rodeándolos; dentro", ha comentado Ayuso, mientras de fondo ha podido oírse al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, decirle a Bergerot: "Cállate ya, verdulera".

Además, Díaz Ayuso ha denunciado el "daño", en particular a nivel "reputacional", que causa la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol, que da una imagen de ciudad "incómoda, atascada, que está siempre a la gresca, cuando no es verdad".

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