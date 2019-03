Aguirre aclara que dejará la presidencia del PP madrileño si logra la Alcaldía

Tregua entre la dirección del PP y Esperanza Aguirre. "Yo creo que todo esto ya se ha aclarado y si hacía falta una autoridad mayor el presidente del Gobierno ha zanjado esta cuestión", explicaba la dirigente popular.

Pero hace apenas 24 horas Esperanza Aguirre hablaba así de claro: "Si ponen una gestora yo no soy candidata". Pero hoy rentabiliza el comunicado de los populares negando ese extremo y la llamada de apoyo que recibió de la vicepresidenta. "Génova ha desmentido lo de la gestora. Dice que las informaciones publicadas hoy carecen de veracidad. Más no puede decir".

Así que Aguirre seguirá liderando el partido regional hasta el próximo congreso al que no se presentará si para entonces es alcaldesa. "Si valgo como candidata yo no puedo salir por la puerta de atrás de la presidencia del partido. ¿pero esto qué es?", se preguntaba.

A ella le corresponderá por tanto elaborar programa y confeccionar las listas, al márgen de lo que pueda interesar más en Génova. "Interesa mucho enfrentarme con el partido, pero a mí no me interesa". Dicho esto Aguirre se enfuenda en su perfil más liberal y marca distincias con su compañera de cartera electoral. "Yo soy de toda la vida del ala liberal, Cristina viene de las NNGG de Alianza Popular", afirmaba.

Fuentes próximas a Cristina Cifuentes confirman que durante la campaña no se dejarán arrastar por el conservadurismo de Aguirre, aunque ahora parece dispuesta a llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas, incluso con Podemos, o a enmedar buena parte del legado Gallardón. "Yo no pienso pisar la sede de Cibeles", sentenciaba. La precampaña no ha hecho más que empezar.