Turquía acoge estos días a más de dos millones de refugiados sirios

Los bombardeos rusos y la ofensiva de Al Assad en Alepo están generando un Éxodo masivo, que agrava todavía más la crisis humanitaria en la frontera con Turquía. El gobierno turco ha cerrado esa frontera, no deja pasar a nadie y más de 50.000 personas se agolpan en el lado sirio en esos tres campamentos improvisados. Al otro lado los diez campos no dan abasto para atender a los 300.000 sirios que ya han logrado cruzar. Pero esto no acaba aquí: se espera la inminente llegada de 80.000 refugiados que huyen desde Alepo

