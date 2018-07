Le Pen pide el fin de la educación gratuita para los hijos de extranjeros en situación irregular

La líder del partido ultraderechista francés Frente Nacional, Marine Le Pen, abogó por el fin de la escolarización gratuita para los hijos de extranjeros que se encuentren en situación irregular.

Le Pen indicó que Francia no dispone de los medios para sufragarla. "Creo que la solidaridad nacional debe ir dirigida a los franceses. No tengo nada contra los extranjeros, pero les digo: 'Si venís a nuestro país, no esperéis ser atendidos, curados, que vuestros hijos sean educados gratuitamente'. Eso se ha terminado. ¡Es el fin del recreo!", apuntó.

La dirigente del FN también desea una contribución al sistema escolar por parte del resto de extranjeros, "a menos que coticen en situación legal".