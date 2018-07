Una menor japonesa muere al lanzarse al vacío tras ver unos dibujos de niños voladores

USÓ UNA SILLA PARA SUBIR Y PRECIPITARSE DESPUÉS

Una niña de seis años ha muerto al saltar por el balcón de su casa después de ver unos dibujos animados. La menor vio una película en la que el protagonista podía volar, a continuación, quiso hacer lo mismo que él y se lanzó desde el piso 43 en el que residía, según informa el diario 'The Guardian'. Al llegar al hospital, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida debido a la gravedad de los golpes al caer. Las autoridades japonesas no han desvelado el nombre de la menor ni tampoco el de los dibujos, para evitar que se produzcan sucesos similares.