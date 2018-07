Una empresa británica planea conceder días libres durante la menstruación para mejorar el ambiente laboral

La empresa británica Coexist, afincada en Bristol, está planeando introducir en su dinámica empresarial una resolución que permita a las mujeres que trabajen en la compañía la posibilidad de tomarse días libres durante la menstruación, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la creatividad de sus empleadas.

Según recoge el medio británico 'The Guardian', desde Coexist explican que están intentando aprovechar los ciclos menstruales de sus empleadas para mejorar el ambiente laboral e incrementar la productividad de la compañía.

"He trabajado con muchas mujeres a lo largo de los años y he visto cómo se retuercen por el dolor que les causa el periodo, pero no se van a casa porque consideran que no están enfermas", asegura la directora de la compañía, Bex Baxter, quien califica esta situación como "injusta".

Baxter sostiene que si alguien de su empresa siente dolor, "está en pleno derecho de irse a casa", pero reclama una "política empresarial" que reconozca este derecho sin calificarlo como "enfermedad".

En este sentido, la directora carga contra la "falsa" creencia de que tomarse tiempo libre va en contra de los intereses empresariales y, añade, que se trata de "coordinar" el trabajo en la oficina con los ciclos naturales del cuerpo para "aprovechar" los días mas productivos de las mujeres.