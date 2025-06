Las calles de Washington se llenan de purpurina y arcoiris contra Trump: "Seguiremos luchando"

Las calles de Washington se han llenado de banderas multicolor, pancartas y música para celebrar el Orgullo 2025, especialmente significativo tras los recortes en derechos LGTBIQ+ por parte de Donald Trump. Personas del colectivo y aliados han recorrido las inmediaciones de la Casa Blanca defendiendo sus derechos. Mensajes como "No podemos permitirnos retroceder" y "Derechos para las personas trans, ¡ya!" resonaron en la marcha. A pesar de los intentos del Gobierno por frenar el evento, el colectivo continuó celebrando con música y festivales, conmemorando el 50 aniversario del primer desfile en la capital.

Las calles de Washington (EEUU) se han llenado de cientos de banderas multicolor, pancartas y música para celebrar la edición del Orgullode 2025. Este año, la llegada de este evento tiene más sentido que nunca tras la noticia de los recortes en derechos LGTBIQ+ por parte de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Una oleada de personas del colectivo y aliados han recorrido las inmediaciones de la Casa Blanca para defender que sus derechos "no se tocan".

"Tenemos que estar aquí. Somos quienes somos, y no se puede negar. No me importan las normas que apruebe. Seguimos aquí y vamos a estar aquí pase lo que pase", afirmó una mujer de 64 años a los medios.

Las pancartas y mensajes reivindicativos acompañados de varias carrozas han bromeado con la localización de la marcha y con encontrarse con Trump. Algunos de sus mensajes más llamativos han sido: "No podemos permitirnos retroceder", "No nos haréis invisibles, más visibles que nunca" o "Derechos para las personas trans, ¡ya!".

"Esto es un gran 'que te jodan' a Donald Trump. Aquí estamos nosotros demostrando que no van a ganar", aseguró un joven. "Ese hombre nos está atacando, pero nosotros vamos a seguir aquí luchando por nuestros derechos porque vamos a existir igualmente".

Además de looks de lo más vistosos y llenos de purpurina, el evento fue acompañado de himnos del colectivo como It's raining men, I will survive o temas de Lady Gaga y Charli XCX. Durante el fin de semana también han podido disfrutar de un festival que conmemora el Orgullo cada año, y esta vez, el 50 aniversario del primer desfile en la capital estadounidense.

No obstante, el Gobierno ha intentado cesar el evento cerrando lugares en los que se iban a celebrar conciertos y marchas, algo que no ha podido frenar al colectivo.