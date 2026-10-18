La tremenda liberación de Davidovich tras vencer a Jódar en Shanghái: "Ha sido un año durísimo"

El malagueño no dudó en confesar los momentos complicados que ha pasado esta temporada tras sufrir una grave lesión de espalda y haber aprovechado esa dolencia para volver más fuerte.

Alejandro Davidovich se ha quitado un peso de encima tremendo. El tenista español ha vivido una temporada muy complicada. A nivel mental, su primer título ATP se le resistió hasta el punto de perder cinco finales seguidas.

En su momento de mayores dudas, una lesión de espalda de apartó de las pistas. Sin embargo, lejos de hundirse aún más, Alejandro utilizó esos meses difíciles para planear una vuelta más fuerte, con mucha más confianza.

Son tres los títulos ATP que ya acumula el malagueño, uno de ellos, un Masters 1.000, el de Shanghái. Han sido meses muy duros para él pero una recuperación más mental que física ha sido la culpable de que Davidovich haya podido alcanzar su mejor nivel.

Tras la final, ha confesado lo mal que lo ha pasado y no ha dudad también en deshacerse en elogios hacia Rafa Jódar: "Tengo la mente en blanco, completamente. Me lo he dejado todo en pista, como en cada partido de este torneo"

"Jugar contra Jódar ha sido durísimo. Es un grandísimo jugador con unos golpes increíbles.No puedo describir con palabras lo que siento ahora mismo. Estoy encantado con el equipo que tengo, porque ha sido un año durísimo, con la lesión de espalda", asegura Davidovich.

El malagueño se inspiró en un gran amigo: "Me acuerdo de Fils, un gran amigo mío, que también tuvo una lesión de espalda y se perdió muchos torneos. Él volvió ganando partidos y eso me dio mucha motivación para hacer lo mismo también".

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