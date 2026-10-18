Agónica final en Shanghái: Davidovich remonta a un memorable Jódar y gana su primer Masters 1.000

El malagueño estuvo contra las cuerdas en el segundo set pero supo recomponerse y evitar que Rafa tuviera la oportunidad de cerrar la final. En el tercer set, Rafa tuvo severas molestias físicas y Alejandro terminó aprovechándolo.

Es, por increíble que parezca, historia del tenis español. Nadie nunca había ganado el torneo más importante de Asia, el Masters 1.000 de Shangái, habiendo nacido en España. Alejandro Davidovich se ha convertido en el primero en conseguirlo derrotanto, paradójicamente, a otro español.

Rafa Jódar, la gran revelación de la temporada en el mundo del tenis, ha terminado cojeando una final que se ha decidido en tres sets. Todo después de una primera manga en la que el de Leganés ha desplegado un tenis absolutamente increíble. 6-1 para comenzar mandando en una final que parecía que podía decidirse rápido.

Rafa rompió el servicio de Davidovich en el segundo set. Todo cuando el malagueño pasaba por el momento de más dudas en el encuentro. Aún así, reaccionó como lo hacen los grandes campeones. Devolviendo el mismo golpe. Alejandro culminó un 'break' que volvió a igualar la final.

De ahí hasta un 'tie break' que lo podría haber decidido todo y, en parte, así fue. El desempate de la segunda manga derivó en un 1-1 en sets. Todo iba a disputarse en el tercer, definitivo y último asalto de la final en Shanghái. Fue entonces, en el momento más importante, donde el físico de Rafa falló.

El madrileño llevaba sufriendo algunas molestias a lo largo de la semana y terminó pagándolo caro. Acabó el encuentro cojeando de manera evidente y Davidovich no dudó en aprovecharlo. Mucho más fresco que su rival, cerró el último set en 6-4.

El título más importante de la carrera de Davidovich y memorable en lo que respecta al tenis español (ningún tenista lo había conseguido ganar aún). Ni Alcaraz, ni Nadal, ni Ferrer habían sido capaces de levantar este título. Alejandro Davidovich entra en la historia del tenis como el único español en hacerlo. Rafa Jódar cae con honor en una nueva muestra de lo importante que será en el futuro del deporte de raqueta.

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