Polémica en Inglaterra: Wimbledon no cambiará la hora de la final y coincidirá con el Mundial

Los organizadores de Wimbledon han decidido mantener la final individual masculina en el horario previsto, este domingo a las 14:00 hora inglesa (15:00 hora española).

Mucha gente ha solicitado a Richard Lewis, director general del All England Club, que modifque la hora del torneo, pero Lewis se negó por completo y aseguró que se va a mantener el horario tanto este año como el próximo. "Se va a jugar a las 14:00 (horario británico), como cada año".

Además, añadió que no estaba previsto emitir ni la semifinal ni la final del Mundial en pantallas gigantes dentro de las instalaciones del All England Club.

Respecto a la polémica sobre si el All England Club es o no sensible al entusiasmo popular generado por la selección inglesa, Lewis se defendió: "Somos una competición de tenis, pero sabemos que hay algo especial que se está jugando fuera".