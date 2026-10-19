Oficial: Marc López sustituye a David Ferrer como capitán de la Copa Davis

La Federación Española de Tenis ha confirmado que Marc será el nuevo capitán de la Copa Davis tras la salida de David Ferrer.

Después de la Davis de este año

España ya tiene nuevo capitán en el equipo de Copa Davis. A David Ferrer, que dejará el cargo después de las finales de noviembre, le va a sustituir Marc López, el que ahora mismo es su segundo entrenador.

Según ha anunciado la Federación Española de Tenis, Marc se hará cargo del equipo español hasta el año 2029.

El nuevo capitán español siempre ha sido un especialista de dobles. Fue campeón de Roland Garros en 2016 con Feliciano López y esa misma temporada, con Rafa Nadal, logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

En Copa Davis, como jugador, debutó en el año 2012 y disputó hasta trece eliminatorias y llegando a una final. Ahora buscará su primer título primero como segundo de David Ferrer y posteriormente como capitán del equipo español.

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