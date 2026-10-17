Jódar-Davidovich: Horario y donde ver en TV la final del Masters 1.000 de Shanghái

Ambos tenistas jugarán uno de los partidos más importantes en lo que va de su carrera. Ninguno ha ganado un Masters 1.000. Shanghái presenciará un hito memorable para uno de ellos.

Rafa Jódar y Alejandro Davidovich no han ganado nunca un Masters 1.000. Ambos están ante el partido más importante de sus respectivas carreras que, curiosamente, será historia del tenis español. Nunca dos jugadores nacidos en España habían llegado a la final de Shanghái.

Davidovich ya ha disputado alguna final de un torneo de esta magnitud pero nunca ha terminado llevándose el título. Una situación distinta vive Jódar, que su máximo resultado en un Masters 1.000 son unas semifinales. El de Leganés podría marcar un hito memorable ganando un campeonato de este calado en su primer año como profesional.

Horario y dónde ver en TV

La final del torneo de Shanghái se disputará a partir de las 10:30h de la mañana hora española este domingo 18 de agosto. El encuentro se podrá seguir en directo en Movistar+. 'laSexta' ofrecerá una cobertura digital detallada con noticias de los mejores momentos del partido y una crónica del propio.

Será un partido muy especial para ambos. No hay que olvidar lo duro que ha sido el camino de Rafa y Alejandro para llegar a esta final. Sin ir más lejos, en semifinales, han derrotado a Medvedev y Zverev respectivamente. Ambos, dos de los mejores jugadores del mundo en pista rápida.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido