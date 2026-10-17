Final histórica en Shanghái: Jódar vence a Medvedev y sigue asombrando al mundo

El de Leganés se impone al ruso en dos sets y se cita en la final con Alejandro Davidovich. Ambos, ante la oportunidad de ganar el título más importante de su carrera.

Por primera vez en la historia, un español ganará el Masters 1.000 de Shanghái. Rafa Jódar y Alejandro Davidovich se disputarán el título más importante de toda la gira asiática en una final inédita entre españoles. Davidovich ha dado la sorpresa venciendo a Zverev en tres sets.

Jódar, en una semana complicada por las críticas hacia él, ha sabido centrarse en su juego para ganar ante Daniil Medvedev en el que ha sido, sorprendentemente, el partido más fácil para Rafa. De hecho, ha sido el único que ha podido solventar en dos sets (6-3 y 6-4).

En el resto de rondas, Rafa se había visto obligado a remontar. Había perdido siempre el primer set. Ante Daniil, fue todo mucho más rodado. Jódar fue más sólido al saque en un partido en el que ambos se rompieron el servicio en repetidas ocasiones.

Medvedev tuvo su momento de frustración como viene siendo habitual. El ruso reclamó ver un punto que él pensó que había entrado y tuvo una fuerte discusión con el juez de silla. Jódar, siempre centrado en lo suyo, terminó desesperando a Daniil para meterse en su primera final de Masters 1.000. Todo en la semana en la que ha confirmado su presencia en las ATP Finals. No tiene límites.

NOTICIA EN DESAROLLO***

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido