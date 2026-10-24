Serio 'aviso' de Bezzechi a Márquez tras la caída de Martín: "Esto aún no ha terminado"

El italiano se sigue viendo con muchas opciones de pelear por un Mundial que se le complica a su compañero de equipo. Jorge se ha ido al suelo en la 'sprint' y se ha fracturado la muñeca.

El Mundial se ha puesto aún más patas arriba tras la 'sprint' del Gran Premio de Australia. Márquez se ha llevado la victoria y aventaja en 10 puntos a un Jorge Martín que ha podido decir adiós a sus opciones de pelea por el título tras sufrir una dura caída.

El madrileño se ha fracturado un hueso de la muñeca y, por lo pronto, no podrá estar en la carrera larga del domingo. Sin embargo, Jorge ha confirmado que se iba a realizar más pruebas de cara a conocer el alcance real de la lesión teniendo en cuenta que el fin de semana que viene vuelve a haber gran premio.

Su compañero Marco Bezzecchi sigue en la lucha por el Mundial pero es cierto que es el que menos opciones tiene de los tres a día de hoy. Aún así, el italiano ha lanzado un serio aviso a Marc. Siente la caída de Martín pero no da ni mucho menos el título por perdido.

"He visto la repetición. Durante la carrera no me di cuenta de que era él, porque estaba demasiado atrás; solo me percaté cuando alcancé al grupo de cabeza y vi que no estaba. Lo siento mucho por él, por el equipo y por Aprilia, porque estaba haciendo un gran trabajo", ha reconocido Marco en declaraciones a los medios presentes en Phillip Island.

El de Aprilia tiene muy claro que sigue siendo candidato al título: "Obviamente, esto aún no ha terminado; como hemos visto, este campeonato es una auténtica locura. Espero verle pronto y le deseo una pronta recuperación".

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