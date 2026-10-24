Márquez se impone en la 'sprint' de Australia y Martín sufre un 'mazazo' que podría dejarle fuera del Mundial

Marc se distancia a diez puntos de Jorge después de que el madrileño se haya ido al suelo en la carrera corta. Martín sufre una fractura en su muñeca y no se sabe aún cuántos grandes premios se perderá.

Marc Márquez y Jorge Martín salían en la 'sprint' de Australia sabiendo que eran los pilotos más rápidos de la parrilla. Ambos pelearon por el liderato de manera intensa durante la primera mitad de carrera pero, llegados a ese punto, todo cambió.

Jorge perdió el control de su Aprilia en curva 8 y terminó yéndose al suelo dejando una aparatosa caída. El de San Sebastián de los Reyes rodó varios metros por la grava y, tras la carrera, se ha confirmado una fractura en su muñeca que, por lo pronto, le dejará fuera de la carrera del domingo.

No se conoce exactamente el tiempo que estará Martín de baja pero parece complicado que el campeón del mundo de 2024 pueda llegar bien al Gran Premio de Malasia, que se disputa la semana que viene. Un accidente que podría tener incidencia directa en la pelea por el Mundial.

Márquez, por su parte, ha dominado la carrera corta y se ha subido al podio con su hermano Álex y con Fabio Di Gianntonio. Hacía tiempo que tres Ducatis no ocupaban las tres primeras posiciones de una carrera.

Marc está diez puntos por encima de Jorge tras la victoria en Phillip Island. El de Cervera tendrá una oportunidad inmejorable de ganar mucha ventaja en la pelea por el Mundial. Aún así, estará seguido por Marco Bezzecchi, de quien no hay que olvidarse.

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