La confesión de Martín tras su dura lesión en Australia: "Ha sido muy peligroso..."

El madrileño ha sufrido una caída que puede haber complicado mucho la pelea por el Mundial. Tras la 'sprint', ha hablado de cómo se encuentra y del tiempo que podría estar de baja.

Las aspiraciones de Jorge Martín al Mundial han podido sufrir un tremendo 'varapalo' en el Gran Premio de Australia. El madrileño se ha ido al suelo en la vuelta 8 y ha terminando rodando varios metros sobre la grada.

Han sido esos impactos contra el suelo los que han provocado que Jorge haya sufrido una fractura de muñeca. Todo en un momento crucial en la lucha por el título de MotoGP con Marc, a diez puntos de distancia, tras su victoria en la carrera corta en Phillip Island.

Martín desconoce exactamente el alcance de su lesión. De hecho, tras esa dura caída, al madrileño se le ha visto muy sereno explicando que aún debía pasar por más pruebas que analicen al verdadero alcance de la lesión.

Por lo pronto, no podrá estar en la carrera del domingo aunque Jorge tampoco ha querido prestar excesiva atención eso. Tras el accidente, ha agradecido que la caída no haya sido más grave: "Es una pena lo de la caída, ha sido fea. Lo importante es que estoy bien tras una caída que ha sido muy peligrosa".

"Ahora me voy a Melbourne, allí me dirán a qué pruebas tendré que someterme y cómo proceder en los próximos días. Estoy vivo, eso es lo más importante. Parece que solo se trata de un hueso pequeño. Ha sido menos de lo que esperaba, tenía miedo que hubiese algo en la muñeca. Hay que hacer más exámenes y ya veremos como avanza la lesión", ha asegurado Jorge a los medios presente en Phillip Island.

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