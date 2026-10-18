"Martín y Bezzecchi..."
Llamativo mensaje del jefe de Aprilia sobre el reglamento de MotoGP 2027: "Lo hecho hecho está"
Massimo Rivola, jefe de la escudería italiana, analiza cómo va a cambiar la categoría reina con las nuevas normas. Sus pilotos ya le han adelantado nuevas sensaciones.
MotoGP experimentará un cambio de reglamento muy grande en 2027. La potencia y cilindrada de las motos se verá modificada de manera evidente afectando a las motos y haciéndolas, en teoría, menos potentes y veloces.
Aún falta por ver cómo serán sobre el asfalto estos nuevos prototipos pero Massimo Rivola, jefe de Aprilia, ya ha dado alguna pista sobre lo que podría cambiar de MotoGP. Marco Bezzecchi y Jorge Martín le han transmitido algunas sensaciones sobre cómo son estas nuevas moto.
Aún así, no parece que Rivola esté del todo convencido con este nuevo reglamento: "Es mejor mirar hacia adelante que hacia atrás, ya que lo hecho, hecho está. Marco Bezzecchi y Jorge Martín alcanzaron los 368,6 km/h en Mugello, y eso es bastante. Así que quitar más o menos 50 (caballos) sin duda reducirá esa velocidad".
"Además, no sabemos si el tiempo será el mismo a lo largo de la distancia de una carrera. A una sola vuelta, por el momento, las motos parecen bastante rápidas. Quizá en algunos circuitos sean muy rápidas, mientras que en otros la diferencia con respecto a las de 1000cc sea mayor", ha asegurado Rivola en declaraciones que recoge 'Motorsport'.
Dall'igna, jefe de Ducati, sí se mostró algo más satisfecho con el cambio: "Sinceramente, creo que la razón principal por la que nos gustaría reducir el rendimiento no es el rendimiento en sí mismo, sino la velocidad.Así que creo que, aunque el tiempo de vuelta se acerque bastante a los de 2026, podríamos ganar algo en seguridad. Sinceramente, creo que es una buena idea. Es un paso que tenemos que dar".
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