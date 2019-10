El exjugador Xabi Alonso ha comparecido ante los medios de comunicación tras declarar en la Audiencia Provincial de Madrid por el presunto fraude a Hacienda de dos millones de euros durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012.

Alonso asegura que está "contento de que se haya acabado", mostrándose "tranquilo" ante la decisión que tome la justicia. "No es una cuestión de dinero. Todo lo deposité en Hacienda, pero siempre prevaleciendo el querer demostrar mi inocencia", afirma.

"Hacienda hace su trabajo. Cada caso puede ser diferente, nosotros hicimos cosas bien, al amparo de la ley", confiesa Alonso.

Sobre la rebaja de la petición de cárcel de la Fiscalía, que pasa de cinco a dos años y medio de prisión, Alonso reconoce que estará contento "cuando la sentencia sea absolutoria".

"No me interesa marcar precedentes. Lo que me interesa, en mi caso, es que se demuestre que he cumplido con todas mis obligaciones", concluye.