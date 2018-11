Vinicius: "Ni el Real Madrid ni yo nos imaginábamos que me iba a adaptar tan rápido"

El delantero del Real Madrid Vinicius Junior ha asegurado que ni él ni el club podrían haberse imaginado que pudiese adaptarse tan "rápido" al fútbol del equipo y a Europa, y ha afirmado que lo ha conseguido gracias a otros brasileños como Casemiro y Marcelo, que le están permitiendo aprovechar las "oportunidades" que le están surgiendo.

"Ni yo, ni el Real Madrid ni mi familia imaginábamos este inicio. La gente sabía que iríamos allá -a España- para adaptarnos en este primer año, pero lo conseguimos mucho más rápido; con la ayuda de Casemiro y de Marcelo me estoy adaptando", señaló en una entrevista a SporTV desde la concentración de la selección brasileña Sub-20 en Goiânia, donde disputarán un amistoso contra Colombia.

"Sigo sus órdenes"

El joven ariete, de 18 años, relató su experiencia en sus primeros meses en Europa. "Empecé en el Castilla y ahora estoy teniendo más minutos en el primer equipo. Estoy feliz de haber empezado bien y aprovechando las oportunidades que el Real Madrid me ha dado", subrayó.

Además, el de São Gonçalo explicó que espera no perder sus características en su adaptación a una nueva liga. "Quiero evolucionar, pero sin perder mis características, que son ir hacia arriba", manifestó.

Posteriormente, en rueda de prensa, Vinicius confirmó que el club blanco no le permitirá acudir al Sudamericano de la categoría, que se celebrará del 17 de enero al 10 de febrero de 2019 en Chile. "No es fecha FIFA, y el Real Madrid no tiene por qué liberarme. Pedí que, aunque no pudiese estar en el Sudamericano, pudiese estar con el grupo. En el Mundial voy a estar liberado para poder jugar", señaló.

"Yo sólo sigo sus órdenes. Quedándome en el Real Madrid voy a estar feliz también. Voy a estar evolucionando y progresando para que en un futuro próximo pueda dar lo que el Real Madrid y la selección merecen", concluyó.