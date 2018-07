Villaverde: "El Leicester está en cuartos por méritos propios, la dificultad de la eliminatoria será máxima"

El gerente del Atlético de Madrid, Clemente Villaverde, ha asegurado que el Leicester, rival de los rojiblancos en los cuartos de final de la Liga Campeones, se ha ganado "por méritos propios" ser un equipo "a tener en cuenta", sobre todo al eliminar a un conjunto "de la importancia del Sevilla", y ha advertido de que la dificultad que planteará será "máxima".

"En la eliminatoria anterior y en la fase de grupos ha demostrado que es un equipo a tener en cuenta y que la dificultad que vamos a tener con él es máxima. Tenemos ya con él algún antecedente, hemos jugado en la antigua Copa de la UEFA, en los noventa; aquella eliminatoria la pasamos y esperamos que esta siga los mismos pasos", indicó tras el sorteo celebrado en Nyon (Suiza).

En este sentido, el dirigente colchonero resaltó el mérito que tiene haber dejado fuera de Europa a un equipo como el Sevilla de Jorge Sampaoli, al que eliminó en octavos. "Cuando estás ya en unos cuartos de final y estas entre los ocho mejores equipos de Europa la debilidad queda para otras historias. Hay que respetar mucho a los rivales, el Leicester está aquí por méritos propios, en el último partido ha superado a un rival de la importancia del Sevilla y seguro que va a ser una eliminatoria bastante difícil", manifestó.

La eliminatoria del Sevilla como ejemplo

Además, señaló que la eliminatoria de los sevillistas, que partían con un 2-1 de ventaja ante los ingleses, les debe servir de ejemplo para no relajarse. "Lo que tiene que aprender el Atlético de Madrid es aprovechar bien las oportunidades que tenga, que seguro que las va a tener", afirmó.

"El Sevilla tuvo verdadera mala suerte, porque en el cómputo de los dos partidos creo que fue superior. Cuando tienes las oportunidades y no sabes o no puedes matar el partido, la eliminatoria corre el riesgo de que te la puedan levantar. Nosotros tenemos la confianza que nos da competir durante estos últimos años en la competición y esperemos ser capaces de no cometer errores y llevar a buen puerto el pase", prosiguió.

Por último, Villaverde restó importancia al hecho de jugar la ida en el Vicente Calderón. "Habitualmente no nos preocupa nada el orden de partidos, porque seguro que los dos partidos van a ser totalmente diferentes. Lo que hay que hacer es saber competir bien en cada uno. No es relevante que juegues primero en casa", concluyó.