Simeone: "Tengo clarísimo quién va a jugar en el lateral derecho"

Diego Simeone, entrenador del Atlético, tiene en su cabeza la ida de la eliminatoria que enfrentará a los suyos contra el Real Madrid en semifinales de Champions. "No me imagino el resultado. Espero que esté apretado y que aprovechemos los espacios que nos permitan. Me lo imagino complejo, el que mejor coloque las piezas hará jugar mejor a su equipo", comenta.

Para dicho envite, el argentino tiene bastantes bajas en el lateral, con Juanfran, Vrsaljko y Giménez lesionados. "Tengo claro quién va a jugar ahí. Interpreto el fútbol de tal modo que las ausencias son importantes, pero es un juego de equipo. El equipo tiene que sostener esa falta, por eso es un equipo", afirma.

El Cholo, además, tiene la clave para poder sacar algo positivo del Santiago Bernabéu: "Nos venía mejor entrenarnos aquí. Formaré un equipo que compita con la ilusión de cualquier hincha del Atleti".

Eso sí, el argentino vuelve a mostrar su queja por el formato de que el que juega la prórroga fuera de casa tiene ventaja por el valor doble de los goles: "Habría que buscarle una vuelta para que no sea tan injusto. El que juega la vuelta fuera tiene 30 minutos para hacer un gol que vale por dos".

Simeone admite, como afirmó hace un año ante el Bayern, que sigue con esa sensación de 'miedo' antes de los partidos: "La tengo en todos. En la previa me aislo, con la tensión normal por la responsabilidad que hemos generado en la gente. Eso crece cada vez más, y lo mantengo, juguemos contra quien juguemos".

En el apartado individual, el Cholo destaca la figura de Saúl: "Le conocemos desde chico. Siempre ha sido mediocentro, aunque le hemos hecho jugar en banda. Su puesto es de mediocentro, es ahí donde tiene condiciones. Está llamado a ser un jugador importante en el presente y en el futuro, siempre que él quiera seguir mejorando".

Para terminar, el técnico alaba la figura de Zinedine Zidane: "Equilibró las emociones de los jugadores y formó un equipo. Están compitiendo muy bien".