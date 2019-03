Problemas para Guardiola: la Federación Inglesa investigará su incidente con Redmond

PEP SE DIRIGIÓ HACIA EL JUGADOR DEL SOUTHAMPTON AL FINAL DE UN PARTIDO

A pesar de que Pep Guardiola dijo que lo que hizo fue decirle a Redmond que era un gran jugador, y que el propio futbolisto dijo que eso era justamente lo que el técnico hizo, la Federación Inglesa va a investigar el incidente entre ambos. "No me puedo controlar, tengo que hacerlo pero no puedo", dice el de Santpedor. Lo vemos en 'Jugones'.