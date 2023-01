En el descanso del Villarreal-Real Madrid, con 2-0 para los de Quique Setién -que ya venían de ganar en Liga-, el madridismo era un clamor.

Por un lado, el lógico enfado con unos jugadores que volvieron a saltar a La Cerámica a verlas venir.

Por otro, porque tu fichaje de 80 millones de euros, aun estando lesionado, elude seguir el partido para ver la NBA en París.

Fue lo que hizo Aurélien Tchouaméni. El centrocampista francés, lesionado en el sóleo izquierdo y con una baja de 2 semanas, estuvo en el Accor Arena de París, sede el encuentro de la NBA entre los Chicago Bulls y los Detroit Pistons.

Las redes no tardaron en cargar contra el jugador de 22 años, que tampoco tardó en salir al paso para pedir perdón en redes sociales.

"Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", señaló Tchouaméni en un gesto que, por la rapidez del mismo, le honra.