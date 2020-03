LeBron James aseguró hace días que no tenía sentido jugar partidos de la NBA a puerta cerrada: "No voy a jugar, si no hay aficionados en los partidos. Juego para mis compañeros de equipo, para los aficionados. De eso se trata. Si me presento en un campo y no están, entonces es como si no jugase. Entonces, pueden hacer lo que quieran con el asunto".

Pero ahora la NBA ha tomado la decisión de que el Golden State Warrios y Brooklyn Nets se juegue a puerta cerrada por el coronavirus. La decisión, comunicada por la franquicia a través de sus canales oficiales, responde a la medida adoptada por la ciudad de San Francisco, que ha prohibido toda reunión de más de 1.000 personas durante los próximos 15 días.

¿Qué hará LeBron ahora? Lo cierto es que el brote de coronavirus, que sobre todo está afectando al deporte en Europa, ha empezado a cambiar los planes de la NBA. ¿Jugará LeBron sin público o cambiará de opinión?