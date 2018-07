Google conmemora el Día Internacional de la Mujer con un vídeo homenaje

BAJO EL LEMA 'ONE DAY I WILL...'

El nuevo doodle del buscador Google no ha dejado pasar la oportunidad de celebrar el Día Internacional de la mujer con un vídeo de homenaje, en el que 337 niñas y mujeres de 13 países diferentes del mundo cuentan sus sueños. La campaña de google lleva el lema 'One Day I Will', y con ella Google quiere rendir homenaje a las mujeres que moverán los hilos en el futuro.