Casi 50.000 euros pide Peugeot por su nuevo SUV coupé, aunque con truco

El concepto de SUV coupé ya está presente en marcas generalistas como Renault con el Arkana o más recientemente Peugeot con el nuevo 408. Sin embargo, este está lejos de ser, de momento, un producto asequible, ya que llega a España con un precio de 48.250 euros, aunque con truco. Y es que se trata de la variante First Edition del Peugeot 408 asociada a le mecánica PHEV de 224 CV y con todos los extras de serie, además de que se puede aplicar el Plan MOVES III y obtener un descuento de 5.000 euros.

Y es que, de momento, la firma del león no ha desvelado los precios para las demás variantes mecánicas y acabados del 408, un coche que no se pondrá a la venta en nuestro país hasta el año que viene. No obstante, aquellos que quieran ser los primeros en tener el SUV coupé de Peugeot pueden hacerlo adquiriendo esta variante limitada a 30 unidades al mercado español.

Peugeot 408 | Peugeot

Pero, ¿qué tiene el Peugeot 408 First Edition para justificar los casi 50.000 euros que cuesta? Lo primero es un equipamiento de serie más que generoso, y lo segundo es una mecánica híbrida enchufable de más de 200 CV, etiqueta CERO y, según el ciclo WLTP, más de 60 kilómetros de autonomía en modo eléctrico.

De serie nos encontramos con elementos como asientos delanteros calefactables con función de masaje, cuadro de mandos digital con función 3D, pantalla táctil de 10 pulgadas, portón del maletero eléctrico, tapicería mixta con Alcantara, reconocimiento de voz y el color Azul Obssesion para la carrocería.

Peugeot 408 en España | Peugeot

A ello debemos sumarle el Electric Pack de serie, que incluye un cargador de 7,4 kW en lugar del estándar de 3,7 y la instalación de wallbox en casa, ya sea garaje privado o comunitario. Este incluye una tarjeta regalo con 500 euros para gastar en más de 6.500 puntos de carga en España y en 300.000 en Europa.

Y es así como llegamos al segundo punto álgido del Peugeot 408 First Edition, la mecánica a la que se encuentra asociado. Estamos hablando de la conjugación de un motor de gasolina de 1.7 litros y cuatro cilindros con un eléctrico 110 CV para desarrollar un total de 224 CV y 360 Nm de par. La velocidad punta es de 233 km/h, pero lo más interesante es la capacidad de su batería de 12,4 kWh para otorgar al SUV coupé con 62 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y bajo el ciclo WLTP.

Si realmente nos convence esta primera aparición en España del Peugeot 408 debemos saber la adquisición de una de las 30 unidades del First Edition ha de hacerse online. No obstante, si los 48.250 euros que pide la marca al contado no son de nuestro agrado siempre podemos recurrir al renting tras afrontar una entrada de 8.663,10 euros a 48 meses y con un límite de kilometraje de 40.000 kilómetros.