El Alfa Romeo Tonale acaba de llegar pero ya hay nombre para el primer 100% eléctrico de la marca

Alfa Romeo ha tenido sus momentos álgidos y sus momentos más apagados, como cualquier marca. No obstante, la firma italiana tiene el rumbo bien marcado ya no solo después de presentar al Alfa Romeo Tonale, su SUV compacto, sino también tras que se haya filtrado ya el nombr de su primer modelo eléctrico. Concretamente, será Alfa Romeo Brennero cómo se bautice al primer coche de la marca que no recurra a un motor de combustión, o al menos no al principio.

El anticipo de un nombre es, sin lugar a dudas, indicio inequívoco del progreso del proyecto. Pero, más se aclara el avance del Brennero después de que Jean-Philippe Imparato, CEO de Alfa Romeo, confirmarse que será en 2024 cuando este llegue al mercado.

Pese a ello, la firma italiana mantiene un silencio atronador al respecto, no dejando que se filtre información sobre especificaciones técnicas o diseño. Sin embargo, se espera que el Alfa Romeo Brennero se posicione inmediatamente por debajo del recién presentado Tonale, adoptando así un claro enfoque urbano.

Con todo ello, el primer eléctrico de la firma se convertirá en un B-SUV dispuesto a verse las caras con diferentes vehículos que también cuentan con una mecánica eléctrica entre sus opciones. Así, podemos vaticinar dos aspectos cruciales sobre el hipotético Alfa Romeo Brennero.

La primera de ellas es que, a diferencia del Tonale, que sigue siendo un producto 100% FCA, compartirá plataforma con los DS 3 Crossback, Peugeot 2008 y Opel Mokka. Estos tres B-SUV, además de contar en su gama con mecánicas de combustión, se ofrecen también como vehículos eléctricos, por lo que resulta lógica que esta pueda ser la primera herencia de Alfa Romeo como parte de Stellantis.

El segundo aspecto que se prevé sobre el Brennero es que, pese a llegar inicialmente como un coche totalmente eléctrico, termine adaptando mecánicas de combustión o híbridas enchufables. Con todo ello, el vehículo de acceso de Alfa Romeo contará con motores, si nada cambia de aquí a 2024, con potencias comprendidas entre los 90 y 130 CV, así como la posibilidad de ofrecer diferentes niveles de autonomía en su variante eléctrica.