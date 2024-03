"Lo mejor es anticiparse y pensar con seriedad sin vender lo que no existe". Este podría ser el resumen del mensaje que ha querido transmitir la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a su paso por los encuentros Metafuturo, celebrados este 22 marzo con motivo del Día Mundial del Agua. Ribera ha hecho así referencia a la gestión del agua en Cataluña y en previsión a futuras promesas electorales que puedan llegar en las semanas de campaña electoral que quedan hasta las autonómicas del 12 de mayo.

Atresmedia ha reunido a actores importantes en materia de Economía, Energía y Agua para debatir sobre los asuntos cruciales del presente y del futuro que afectan a toda la sociedad. En este sentido, Ribera ha hablado sobre la situación de sequía que afrontan comunidades como Cataluña y Andalucía, potencias turísticas en España sobre las que cierne un verano muy complicado.

Ribera "confía" en que finalmente no haga falta transportar agua en barcos a estas comunidades este verano, a pesar de que su ministerio ya acordó con las desaladoras de Sagunto (Valencia) y Cartagena (Murcia) el envío de agua en previsión de futuros episodios de sequía en las respectivas comunidades.

Las políticas verdes no son las responsables de que nos vaya mal"

"No puede haber barra libre de agua para nadie, pero hay que dar un mensaje de tranquilidad", ha indicado, añadiendo que esa decisión se tomará cuando "las autoridades competentes en materia de agua" así lo indiquen. Ribera ha insistido en que "la prioridad número 1 es tener agua en los grifos", en respuesta a la pregunta del periodista Rodrigo Blázquez sobre si los turistas encontrarán agua en las piscinas.

Ribera ha sacado pecho además de su gestión del asunto de Doñana y ha mostrado su buen entendimiento con el Gobierno andaluz tras el acuerdo que anuló la ampliación de regadíos: " Destaco la voluntad de Moreno Bonilla de respetar lo acordado; las cosas van mucho mejor.

Entenderse con los agricultores

En su línea, la ministra ha querido echar un cable a su colega en Agricultura, Luis Planas, pero mostrando comprensión ante las protestas agrícolas: "Cuando Planas alude al regadío sostenible alude a invertir mucho en la modernización del regadío". Ribera llama también a mejorar la monitorización del agua en superficie, así como de los acuíferos, y entiene las demandas de los pequeños productores: "Tenemos mucho que hacer y tenemos que ir de la mano de los sectores afectados".

No obstante, critica la "manipulación" "escandalosamente peligrosa" ejercida desde la ultraderecha, que ha utilizado estas protestas para atacar contra las políticas verdes de la Unión Europea y la Agenda 2030: "Las políticas verdes no son las responsables de que nos vaya mal, la falta de acción y de coherencia en este ámbito serán los responsables de que nos vaya peor".

Ribera responde a Josu Jon Imaz

En la entrevista, la ministra ha querido responder a las acusaciones del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, quien acusó a la también vicepresidenta tercera de no defender a la industria y reclamar "menos ideología y más tecnología".

En respuesta, Ribera ha asegurado que "reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles" responde a datos constatados y que "no es ideológico en absoluto". Además, ha pedido a Imaz contención: "¿Cómo voy a querer que cierren las refinerías? Hay que ser muy cuidadoso con eso, él sabe que no solamente no queremos que cierren, si no que toda esta agenda es una oportunidad de modernización".

"Yo quiero una empresa como la de Imaz enormemente potente en los años por venir", ha repetido, y sería "ciego", en su opinión, que una empresa como Repsol se "quedara atrapada en un formato difícil de salir "por no "apostar por la innovación".

La ministra también ha criticado el tono del 'barro' político que estamos viendo estos días en el Congreso y el Senado, que ha calificado de "esperpento", y ha defendido que no es comprable con el que ha usado tradicionalmente el PSOE: "Seguiremos manteniendo un tono en el que razonemos, argumentemos y no insultemos".

Sobre su futuro, Ribera no ha descartado su salida del Gobierno ante los ecos que apuntan a que puede ser comisaria europea, si bien ha asegurado que, de momento, su papel "está aquí con el Gobierno de Pedro Sánchez".