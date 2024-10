Mstyslav Chernov es fotoperiodista y director de cine que retrató el infierno de la ciudad ucraniana de Mariúpol como corresponsal de guerra en la invasión de Rusia a Ucrania, y que recibió un Oscar al mejor documental por '20 días en Mariúpol'.

Era una especie de "diario sin filtros" de lo que estaba ocurriendo allí: imágenes de adolescentes heridos de muerte después de jugar un partido de fútbol, imágenes de edificios reducidos a escombros, de personas huyendo de los bombardeos, del Ejército intentando defenderse... imágenes del horror, cuyo retrato le han servido para ganar también un Premio Pulitzer.

Hoy es uno de los asistentes a la última jornada de este tercera edición de Metafuturo 2024, dedicada a la desinformación y las redes sociales. "Ya llevamos tres años de guerra y la pregunta es cómo llegar al público o aquellas personas que creen que lo saben todo", se pregunta el corresponsal de guerra.

Porque lo cierto es que "por importante o triste que sea la historia, al día siguiente la gente sigue con su vida, pasa otra cosa y se olvida. Y hay cosas que no se deben olvidar, cosas como Mariúpol, pero también como otras muchas, porque así es como configuramos nuestro futuro", confiesa el corresponsal.

Durante la charla, explica Chernov cómo hacer hacer frente a la desinformación que se vive en conflictos de guerra, cómo combatir esos bulos y esa propaganda cuyo propósito -asegura- es ahogar los datos objetivos. Y eso es parte de lo que tenemos que combatir porque "debemos decirle a la gente que existe una realidad objetiva y una verdad. Sea en un juicio o en el periodismo.

Así, cuenta Chernov su experiencia como corresponsal de muchas guerras: en Afganistan, en Siria y por supuesto, en Ucrania. Una de las peores cosas que he vivido en mi vida -confiesa el periodista- sobre la tergiversación en la información fue cuando Rusia derribó el Boeing 777 en 2014. "La mayoría de la simagenes que filmé no llegaron al espectador, aunque si esto sucediera ahora, probablemente si se mostrarían. Pero por aquel entonces, las cosas no eran así".

Cuenta que entonces, cada TV, cada medio que veía decia una "cosa diferente, con todo tipo de opinones mexcladas", algo que "no tenia que ver con lo que hemos grabado". Fue entonces, cuando se preguntó ¿cómo podemos combatir la desinformación? Y realmente -dice- no era como yo creía: "Combatir la desinformación es seguir informando. Porque cuando empieces una conversación enfrentándose a la propaganda, te pones en su nivel y como periodistas, tenemos recursos para luchar ese propaganda y debemos encontrar otras formas de hacerla", afirma Chernov.

Lo mismo le ocurrió cuando llegó a Mariúpol, en 2022, y "la propagando volvió a golpear", asegura el periodista. "Cada tragedia que ocurría, se cuestionaba y se debería y no cambió nada. Las personas de Mariúpol, no obstante, seguían acercándose a mí para ver si les estaba mandando las imágenes. ¿Por qué no reacciona nadie, por qué no está cambiando nada?".

En una conversación y entrevista posterior con la periodista de temas internacionales de leSexta, Dana Mata, Chernov confiesa que "no era consciente" de la importancia de mi trabajo como reportero en esa invasión, "solo me preocupaba por sobrevivir".

En ese momento no sabía el impacto que tenía y solo recibía el de los realizadores y montadores, y me decían que Rusia estaba lanzando una campaña contra mí, per querían más imágenes. Así que "me preocupaba por sobrevivir, por tener baterias para el móvil, tener tarjetas y seguir grabando las imágenes".

Hablando desde el punto de vista histórico, veo que las cosas han empeorado, así que podemos hablar mucho del papel del periodismo, pero al final, cuando hay que tomar decisiones, parar la guerra o ayudar a alguien, hace falta mucha voluntad política y que muchas personas quieran cambiar algo". No se ha detenido la guerra -añade Mata- pero al menos, el mundo ha podido ver lo que pasó en Mariúpol.