Metafuturo se acerca a las realidades que viven las distintas comunidades autónomas con la asignación de Fondos Europeos. Durante la jornada celebrada este jueves, Vicente Vallés habla con Octavio López Rodríguez, consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, y con José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente Primero de la Junta de Castilla-La Mancha.

Octavio López considera que en Aragón están "progresando adecuadamente", admitiendo "ciertas dificultades", las cuales explica: "Estamos en un proceso en el que tiene que haber implicación política. Podemos poner ejemplos de cal y arena. En la descarbonización ha funcionado razonablemente bien, pero en el plan Moves es manifiestamente mejorable. Hay que pedir la colaboración e implicación de todos".

"Se nos llena la boca con la España vaciada, a la España vaciada hay que apoyarla", denuncia, pidiendo que estos fondos no solo sirvan para el desarrollo industrial y empresarial, sino también "para vertebrar el territorio". "Necesitamos que los fondos reflejen esa realidad social", añade López Rodríguez.

Por su parte, Martínez Guijarro comparte que "queda camino por recorrer" con estos fondos, si bien tiene una valoración "positiva" de los mismos. "Hay mucha gente en Bruselas que está esperando que no gastemos los fondos, que no sepamos, que no demostremos que somos capaces de ejecutar los fondos. Es la mejor excusa para que cuando volvamos a pedir los fondos estructurales digan que no somos capaces. Con la experiencia que tenemos, vamos a ser capaces de ejecutarlos", reflexiona.