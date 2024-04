José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, participa en la jornada de Metafuturo sobre los Fondos Europeos acompañado por el consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López Rodríguez, una charla en la que debaten sobre los retos de implementar esos fondos a la realidad de sus comunidades autónomas.

Martínez Guijarro considera que, aunque "queda camino por recorrer" en la asignación de estos fondos, la valoración que hacen de los mismos es "positiva". "Hay mucha gente en Bruselas que está esperando que no gastemos los fondos, que no sepamos, que no demostremos que somos capaces de ejecutar los fondos. Es la mejor excusa para que cuando volvamos a pedir los fondos estructurales digan que no somos capaces. Con la experiencia que tenemos, vamos a ser capaces de ejecutarlos", defiende en Metafuturo.

Esta visión la comparte López Rodríguez, que cree que se está "progresando adecuadamente", admitiendo "ciertas dificultades". "Estamos en un proceso en el que tiene que haber implicación política. Podemos poner ejemplos de cal y arena. En la descarbonización ha funcionado razonablemente bien, pero en el plan Moves es manifiestamente mejorable. Hay que pedir la colaboración e implicación de todos", explica.