En el bloque de la tarde de la primera jornada de METAFUTURO 2023, el director general de Schwabe Farma Ibérica, Lorenzo Viniegra, ha charlado sobre los fármacos, la salud mental y la ciencia con Lorena García.

Lorenzo Viniegra ha criticado el tipo de sociedad en la que vivimos, que crea el extra de ansiedad que complica la vida de millones de personas. "Tú tienes que ser la súper madre, la súper esposa, la super amiga... El estándar es el súper y al final sobreviene una enfermedad que es la ansiedad", ha afirmado. "Nuestro modo de vida es desfavorable. Estamos siempre por encima de lo que podemos hacer".

Según ha afirmado, uno de los mayores problemas es que hay pocos recursos para una pandemia como la de la salud mental. "Necesitamos psicoterapia y que los médicos sepan diagnosticar". En este sentido, se ha referido a una reciente encuesta de Ipsos que señala que en España hay cinco profesionales de la salud mental por cada 100.000 habitantes y en Europa hay entre 20 y 25.

En cuanto a qué hacer frente a esta situación, Viniegra se ha referido a la guía que han creado sobre cómo convivir con ansiedad, para que la familia de los pacientes sepan cómo abordar la situación.

Además, ha hablado de un ansiolítico desarrollado por Schwabe Farma Ibérica que es natural, eficaz y seguro. No tiene los estigmas de los tratamientos tradicionales porque no produce efecto de sueño, adicción, no provoca problemas de apetencia. Es para la ansiedad leve en pacientes de más de 18 años y es de venta libre en farmacias.

"Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas de forma sostenible. Manejamos nuestros principios activos desde que se plantan en la tierra", ha afirmado.