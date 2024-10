La tecnología va a hacer que en unos pocos años veamos cambios radicales en todos los sectores, y la publicidad no va a ser ajena. Este sector, que supone más de un uno por ciento del PIB de España, va a ser uno de los que se va a ver más influido por la irrupción de esta tecnología.

Sobre esta revolución en el panorama publicitario ha hablado Joan Jordi Valverdú, CEO de Omnicom Media Group Spain en Metafuturo 2024 en una conversación con Rocío Martínez, periodista de Antena 3.

"La IA es una aliada de la publicidad, aunque en realidad lleva más de una década con nosotros, porque antes ya tratábamos los 'inputs' con algoritmos", explica Valverdú.

Sin embargo, en los últimos años ha aparecido la herramienta que cambiará por completo la forma de trabajar en las agencias publicitarias: "La gran novedad está en la inteligencia artificial generativa, que va a ser una compañera más en nuestro trabajo".

La aplicación de la IA generativa reabre el debate sobre el uso de los datos y la privacidad de los usuarios, ya que son la base sobre la que trabaja esta tecnología. En ese sentido, el CEO de Omnicom Media Group Spain asegura que la Unión Europea está haciendo un buen trabajo regulatorio.

"Me gusta cómo se regula la cuestión de los datos, porque tienes derecho a decidir que no se usen tus datos con fines publicitarios si no quieres, o incluso a decidir hasta cuándo se usan y luego retirarlos", argumenta Valverdú.

La ética, un asunto sensible

El otro gran debate en el mundo de la publicidad, interconectado con la cuestión del uso de los datos, son los límites éticos. Joan Jordi Valverdú sostiene que esta cuestión está controlada en España por la normativa y que las agencias tiene procedimientos muy estrictos para evitar la publicidad engañosa.

"Estamos muy bien regulados para que la publicidad no sea engañosa. Hay abogados y técnicos revisando uno por uno todos los anuncios que vemos cada día en los medios", aclara el representante de Omnicom Media Group Spain.

Sin embargo, defiende que las empresas vayan más allá y tengan un fuerte compromiso social. "Los ciudadanos no van a tolerar que las marcas no sean éticas y sostenibles con el planeta en el que viven", concluye Valverdú.