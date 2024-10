Paco González, director de PresidenteX y Esther García, directora de Marketing de L'Oreal España y Portugal, han sido invitados a las terceras jornadas de Metafuturo 2024, un evento organizado por Atresmedia para abordar los grandes desafíos del futuro, para hablarnos de la economía silver y de la importancia que tiene en la economía el target de más de 55 años.

"Todavía esta silver economy está muy poco reconocida por empresas y por muchas marcas, y es que el target senior es fundamental. Pese a esa evidencia, siguen considerando que su target comercial termina en los 50 años", explica González.

Es cierto -asegura- que no todas las marcas, ni mucho menos, funcionan ajenas a la realidad (y el ejemplo más claro de ello es L'Oreal), pero muchas sí se han quedado "ancladas en el pasado" cuando el target que más consumía era el de los menores de 55 años. Pero ahora, explica el experto, no es así.

"En los 10 últimos años, la sociedad y la economía de esa sociedad ha cambiado en todos los países occidentales, pero sobre todo en España. La realidad es que hoy en día, los mayores de 55 años hacen el 60% del consumo total, sin embargo muchas empresas no reaccionan a esto", critica González. Bien por desconocimiento, otras porque no quieren verlo y prefieren mirar para otro lado, o bien, porque hay personas interesadas en que esto no sea así.

Si pensamos por ejemplo, en belleza, maquillaje y cosmética (skincare), señala Esther García, hay que decir que "el 50% del consumo lo hace mujeres de más de 50 años vs 7% de la generación Z ( de 18 a 24 años). Es un target enorme que tiene más tiempo y más dinero; además gasta casi el doble en belleza de lo que gastan los target más jóvenes y también, compran más productos: 10,7 vs 9,7 y además, estamos por delante en Europa".

Y es que -confiesa García- "la mujer española se mima y es más experta en muchas cosas. Y lo creemos con evidencia. Porque además de mirar los datos y haces muchos estudios, escuchamos a los consumidores.

Y cuando les escuchas, continúa García, te dicen cosas maravillosas como estas. "Cuando era más joven, me arreglaba y ahora me cuido. Que es distinto. Antes, me arreglaba por mi trabajo, para los demás y ahora no, ahora estoy en un momento que quiero que sea vea por fuera lo bien que estoy por dentro, que estoy en mi mejor momento, que me me conozco, que me veo guapa y que acepto mis defectos sin quererlos tapar. Me cuidado porque me gusta".

Así y tal aseguran ambos expertos, es importante conocer al consumidor y adaptar ese contenido a los medios y que se hagan campañas para ese target tan importante en el consumo global. Es cierto que la televisión sigue siendo el medio por excelencia, pero también el target de más de 55 años está en lo digital y por eso, tal como señala González, "animo a las marcan a que sean sensatas y usen los medios adecuados para llegar a ese target, porque el futuro del consumo es senior.

Y como muestra unos datos: para el año 2050, el 50% de la población va a tener más de 50 años y el 30% más de 65. "Tenemos que lugar contra el edadismo y contra todos los estereotipos que no reflejan la realidad. La belleza no tiene edad. Hay que tomar acciones, decirlo alto y llamar la atención sobre este tema. Que no haya discriminación por la edad. Que abracemos también la oportunidad que nos brinda", concluye García.