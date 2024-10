Cuando Brittany Kaiser (Houston, EEUU, 1986) entró en la consultora Cambridge Analytica pensaba explotar el conocimiento de esa potente empresa británica para hacer el bien. Sin embargo, pronto se encontró en mitad de una campaña que exprimió los datos personales de los usuarios de Facebook para que Donald Trump ganara las elecciones. Tras denunciar esas prácticas nefastas, Kaiser se convirtió en activista de derechos de los datos privados. El próximo 24 de octubre estará en las jornadas Metafuturo para contarnos su experiencia.

Desde su salida de Cambridge Analytica (CA), la estadounidense se ha dedicado a concienciar acerca del uso de los datos personales a través de Own Your Data, una organización sin ánimo de lucro que ofrece servicios y productos para controlar los datos personales. Además, es autora del libro La dictadura de los datos (Harper Collins, 2019) y protagonista del documental El gran hackeo (Netflix, 2019).

Así, Metafuturo tiene la suerte de contar con el testimonio y la experiencia de esta consultora y activista que fue testigo de cómo Facebook y CA mercadearon con datos personales para cambiar el sentido del voto de las personas.

La cita será el jueves, 24 de octubre, la cuarta jornada de Metafuturo que versará sobre la comunicación y la desinformación en nuestros tiempos. A las 09:45, Kaiser dará una charla, para después ser entrevistada por la periodista Mamen Mendizábal.

El escándalo de Cambridge Analytica

Como joven y experta consultora política, Kaiser se consideraba una activista de los derechos humanos que estaba realizando su tesis doctoral y que quería averiguar cómo prevenir las guerras a través de los datos.

"Fui a CA para aprender las herramientas y perfeccionarla. Me di cuenta de que la industria de los datos está falta de regulación", indicó en una entrevista en televisión.

Pero no fue eso lo que encontró. CA estaba en manos de personajes como Alexander Nix y los había estado en las de Steve Bannon, quien pasó a ser en 2016 asesor del republicano Trump -y más tarde del argentino Javier Milei e incluso de Vox-. Kaiser, que trabajaba como directora de desarrollo de negocios, vio -y formó parte de ello- cómo CA empezó a explotar los datos de la gente que usaba Facebook para predecir su comportamiento y lanzar campañas específicas y personalizadas para las elecciones de Estados Unidos de 2016, en las que competían Trump y Hillary Clinton. Según el relato de Kaiser, explotaban las vulnerabilidades de determinados perfiles para, incluso, inducir a no votar, "dividir a la sociedad" o "desconfiar de Hillary Clinton" mediante bulos.

CA usó estrategia militar, una auténtica guerra de propaganda, para inducir la victoria política de Trump. Y luego repitió las mismas prácticas ante la campaña del Brexit en el Reino Unido.

Kaiser no fue la única que ha denunciado esta oscura operación. El gran filtrador –o whistleblower, en el argot periodístico- de este caso fue Cristopher Wylie, quien reveló a The Guardian y a The New York Times información interna de Cambridge Analytica que documentó este desenfrenado uso de los datos personales.

Para completar todo este relato también ha sido muy importante el testimonio de Frances Haugen, científica de datos y extrabajadora de Facebook, quién contó su historia en Metafuturo en 2023. Haugen denunció que la compañía de Mark Zuckerberg era consciente del daño que hacían las redes sociales sin hacer nada y facilitó la investigación periodística que dio pie al gran debate sobre la regulación de las redes sociales.

Más invitados de Metafuturo

Además de Kaiser, otros grandes perfiles internacionales serán Carl Lewis, exatleta y leyenda del atletismo, Yuval Noah Harari, historiador y escritor o Mstyslav Chernov, director de cine y premio Oscar al mejor documental por 21 días en Mariúpol.

Metafuturo regresa al Ateneo de Madrid para su tercera edición en la que reunirá a las voces clave del momento para abordar asuntos como inteligencia artificial, la transición energética, o los peligros de las redes sociales.