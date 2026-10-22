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Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

Con inteligencia artificial

El PSOE estudia acciones legales contra el PP por el vídeo en el que suplantan la identidad de Begoña Gómez, Zapatero y Ábalos

Los detalles El vídeo ha generado "indignación" en el PSOE. El partido señala que, una vez más, están utilizando la mentira para "generar odio", asegurando que recurren a esto porque no tienen "proyecto político".

Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025
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El PSOE estudia emprender acciones legales contra el PP por el vídeo en el que suplantan la identidad de Begoña Gómez José Luis Rodríguez Zapatero, Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Leire Díez con unas imágenes generadas por inteligencia artificial.

En el partido señalan que esas imágenes generan odio a través de la mentira, y por eso han puesto el vídeo en manos de su equipo jurídico. "No tienen proyecto político que ofrecer y por eso recurren al insulto y la mentira. Ahora a través de la tecnología ", dicen en el partido socialista.

El PP ha dejado atrás una línea roja dentro de la campaña que están llevando a cabo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, al publicar un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver a la esposa del presidente del Gobierno y a otras personas que han formado parte del partido, como José Luis Ábalos, mostrándose orgullosos de ser zurdos y de presuntos delitos cometidos o investigados.

Utilizando la IA, han suplantado sus voces y sus imágenes, generando una gran "indignación" entre los socialistas. Todo esto surge como una estragia de campaña del PP cuyo lema es 'Lerdos y orgullosos', y que responde a la campaña socialista lanzada con la visita del ultra Javier Milei a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez respondía a quienes pretendían insultarle llamándole zurdo, destacando que si subir las pensiones, si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas o subir el Salario Mínimo Interprofesional todos los años es de zurdos, él lo es y "a mucha honra".

El PP defiende los vídeos de IA de la campaña porque no tienen una "finalidad espuria"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido los vídeos producidos con IA por el equipo de comunicación de su partido, en los que suplanta la identidad de la esposa del presidente, Begoña Gómez, o de exdirigentes socialistas como José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero.

"Es una manera de utilizar las herramientas digitales para comunicar la hipocresía del partido socialista", ha defendido Sémper, subrayando que no tienen una "finalidad espuria". Sobre las protestas violentas, el portavoz del PP ha insistido en su condena. "Tengamos mucho cuidado con normalizar la violencia en las calles. No puede ser que haya dos varas de medir, debemos de preservar la convivencia".

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