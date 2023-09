Con el reloj de la investidura agotándose, los distintos protagonistas aprovechan para dejar claras sus posiciones. Una de las que más claro ha hablado este sábado ha sido la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que ha avanzado que su partido "no rebajará demandas" al PSOE de cara a un hipotético apoyo a Pedro Sánchez. Además, advierte que en su formación "cobran por adelantado".

"No aflojaremos, no nos van a templar las piernas y tampoco rebajaremos las demandas como parece que hacen algunos", ha añadido Nogueras, en lo que parece un mensaje a ERC. Para la portavoz de Junts, el debate pasa por "no perder la nación -catalana-".

Además, pide que no apliquen la estrategia de Mariano Rajoy y que no piensen que "el tiempo arreglará los problemas, porque se pueden llevar sorpresas", insistiendo en que "Cataluña comienza a cobrar y cobra por adelantado".

Mientras tanto, ERC "da por sentada" la ley de amnistía, algo que, según su secretaria general, Marta Rovira, está incluido en el acuerdo con PSOE y Sumar para apoyar a Francina Armengol como presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados. "Para nosotros, ahí empezaba verdaderamente esta nueva legislatura y era imprescindible tener el compromiso firme y firmado del PSOE y Sumar para poner fin a la represión política", comenta Rovira.

"Queremos un futuro Gobierno español que asuma la democracia y abrace los grandes consensos de la sociedad para avanzar en el proceso de negociación y en avances sociales al mismo tiempo", ha añadido Rovira.

Cruce de críticas entre PSOE y PP por la amnistía

Este sábado, también hemos escuchado al portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, criticar al PP por acusar al PSOE de romper España y por convocar manifestaciones de protesta contra "una hipotética amnistía".

"Los socialistas hemos dado la vida por este país, por la democracia, por la libertad, por la Constitución, por las leyes, y seguimos al pie del cañón. Ahora convocan manifestaciones en contra de una hipotética amnistía y a favor de la igualdad", cuestiona López desde el homenaje a las víctimas del Pozo Funeres, donde ha recordado a los 22 asesinados por el franquismo en 1948 que fueron arrojados vivos a una sima natural en la sierra de Peñamayor (Laviana).

Por su parte, el coordinador del PP, Elías Bendodo, ha comparado el PSOE de Pedro Sánchez con "la Unión Soviética, con purgas incluidas". "El que habla es apartado. Esto recuerda a otros tiempos y otras latitudes. Eso es lo que es Sánchez. Hoy, el que habla es apartado", ha criticado Bendodo durante el comité autonómico del PP en Granada.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, cree que Feijóo "no se respeta a sí mismo" como candidato a la investidura, ya que dedica su tiempo "a generar crispación en lugar de buscar apoyos".

"Ahora es el tiempo del señor Feijóo y hay que respetarlo, incluso cuando ni el propio señor Feijóo se respeta a sí mismo porque, en lugar de buscar apoyos y explicar un proyecto para intentar ganar la confianza de la Cámara, dedica su tiempo a criticar, a descalificar y a generar crispación", ha cuestionado.