Frente Amplio se suma a la alianza de Compromís y Podemos en la Comunitat Valenciana

Los detalles Según Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), la candidatura se denominará Compromís-Front Valencià, en la cual también estarán Podem y Esquerra Republicana del País Valencià.

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) ha aceptado la propuesta de Compromís para formar una candidatura conjunta con Podem y Esquerra Republicana del País Valencià en las elecciones generales del 29 de noviembre, bajo el nombre Compromís-Front Valencià. El Consell Polític Nacional de EU aprobó la propuesta con un 66% de los votos, destacando la importancia de avanzar hacia la unidad de la izquierda transformadora. Aunque Rosa Pérez Garijo, coordinadora general de EUPV, admitió que el acuerdo no es ideal, subrayó la responsabilidad política de su formación en el contexto actual. El acuerdo será sometido a ratificación por la militancia de EUPV.

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) ha aceptado finalmente la última propuesta presentada por Compromís este viernes para concurrir conjuntamente a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en una candidatura amplia que, según esta formación, se denominará Compromís-Front Valencià y en la cual también estarán Podem y Esquerra Republicana del País Valencià.

Según ha informado EU, el Consell Polític Nacional ha aprobado, con un 66% de los votos, la propuesta de acuerdo planteada esta mañana por la coalición valencianista. "Esquerra Unida ha defendido y sigue defendiendo la necesidad de avanzar hacia la unidad de la izquierda transformadora y de construir un proyecto político valenciano y valencianista con vocación de continuidad y de largo recorrido", añade.

El acuerdo, según señala Esquerra Unida, plantea cambios respecto a la propuesta de este jueves, especialmente por lo que respecta a la denominación de la candidatura y a la visibilidad de las formaciones políticas que se integran.

La coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo, ha subrayado la responsabilidad política de su formación ante el actual contexto: "Para EU este no es un buen acuerdo, no es lo que querríamos -ha admitido-, pero estaremos a la altura del momento histórico".

De su lado, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, ha subrayado que es "un día importante" y expone que el acuerdo "nace de la responsabilidad y la convicción". "Hemos estado en la calle y debemos dar voz a esa calle. Es un acuerdo de esperanza de futuro y de lucha".

"Remaremos para frenar a la derecha y a la extrema derecha, y lucharemos para defender los derechos de la clase trabajadora. Pedimos a todas las fuerzas políticas que forman parte de la coalición que estén a la altura", ha agregado. El acuerdo deberá ser ratificado por la militancia de EUPV durante los próximos días y el resultado de esa consulta tendrá carácter vinculante, informa el partido.

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