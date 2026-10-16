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Frente Amplio se suma a la alianza de Compromís y Podemos en la Comunitat Valenciana

Los detalles Según Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), la candidatura se denominará Compromís-Front Valencià, en la cual también estarán Podem y Esquerra Republicana del País Valencià.

La coordinadora de EUPV, Rosa Pérez Garjio. La coordinadora de EUPV, Rosa Pérez Garjio.EP
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Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) ha aceptado finalmente la última propuesta presentada por Compromís este viernes para concurrir conjuntamente a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en una candidatura amplia que, según esta formación, se denominará Compromís-Front Valencià y en la cual también estarán Podem y Esquerra Republicana del País Valencià.

Según ha informado EU, el Consell Polític Nacional ha aprobado, con un 66% de los votos, la propuesta de acuerdo planteada esta mañana por la coalición valencianista. "Esquerra Unida ha defendido y sigue defendiendo la necesidad de avanzar hacia la unidad de la izquierda transformadora y de construir un proyecto político valenciano y valencianista con vocación de continuidad y de largo recorrido", añade.

El acuerdo, según señala Esquerra Unida, plantea cambios respecto a la propuesta de este jueves, especialmente por lo que respecta a la denominación de la candidatura y a la visibilidad de las formaciones políticas que se integran.

La coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo, ha subrayado la responsabilidad política de su formación ante el actual contexto: "Para EU este no es un buen acuerdo, no es lo que querríamos -ha admitido-, pero estaremos a la altura del momento histórico".

De su lado, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, ha subrayado que es "un día importante" y expone que el acuerdo "nace de la responsabilidad y la convicción". "Hemos estado en la calle y debemos dar voz a esa calle. Es un acuerdo de esperanza de futuro y de lucha".

"Remaremos para frenar a la derecha y a la extrema derecha, y lucharemos para defender los derechos de la clase trabajadora. Pedimos a todas las fuerzas políticas que forman parte de la coalición que estén a la altura", ha agregado. El acuerdo deberá ser ratificado por la militancia de EUPV durante los próximos días y el resultado de esa consulta tendrá carácter vinculante, informa el partido.

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