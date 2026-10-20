Del "egoísmo letal" de la izquierda a la confesión sobre su independentismo: las claves del libro de Gabriel Rufián

Los detalles El candidato de ERC a las elecciones del 29N publica 'Cómo ganar a los fachas, leer antes de votar', un libro en el que hace un análisis de la situación política actual.

Gabriel Rufián ha lanzado su libro 'Cómo ganar a los fachas, leer antes de votar', justo antes de las elecciones generales. En sus 200 páginas, destaca el conflicto entre los partidos a la izquierda del PSOE, señalando que "el egoísmo en la izquierda es total" y que "será letal". Rufián admite que cambiar de opinión es mejor que tener una buena hemeroteca, aunque su intento de liderar un frente de izquierdas no prosperó, generando críticas. Aboga por gobernar con el PSOE, pero sometiéndolo para lograr avances sociales. Finalmente, reflexiona sobre su postura: "no soy independentista, estoy independentista".

Gabriel Rufián ha publicado este martes su esperado libro: 'Cómo ganar a los fachas, leer antes de votar'. El candidato de ERC lo lanza a poco más de un mes de las elecciones generales y, a lo largo de sus 200 páginas, aborda distintos temas, pero el que cobra especial relevancia es el del conflicto entre los partidos a la izquierda del PSOE.

El propio Rufián reconoce en su libro que "el egoísmo" en la izquierda es total. "La generosidad casi nunca se premia en política, pero en la izquierda, ahora, el egoísmo será letal", sostiene. Visto lo visto, parece que esa premisa también se ha aplicado a la hora de intentar ponerse de acuerdo para los próximos comicios del 29N.

También reconoce que "es infinitamente mejor ser útil que tener buena hemeroteca" y que él ha cambiado de opinión muchas veces. Desde luego, dijo que iba a liderar ese frente de izquierdas, pero al final la propuesta ha quedado en nada. Un viraje que ha generado múltiples críticas.

El diputado añade alguna cita más hiperbólica: "Malditos seáis quienes queráis sustentar vuestro crecimiento en base al sufrimiento de la gente. La Historia os juzgará".

Siguiendo con el tema de la izquierda, insiste en que su intención era gobernar con el PSOE, pero sometiendo al PSOE, y lo plantea como la única forma de arañarle avances sociales. "Yo aspiro a someter al PSOE en un Gobierno del PSOE (...) Aspiro a repetir la fórmula de los últimos seis años, pero con más capacidad de acción e influencia", expone.

Por último, Rufián deja una reflexión sobre su independentismo y confiesa: "Yo no soy independentista, estoy independentista".

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