El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha extendido al PNV sus críticas contra los pactos de Pedro Sánchez y acusa al partido vasco de ser una "comparsa más del sanchismo". Durante la clausura en Vitoria el XVI congreso del PP vasco, Feijóo ha señalado a su partido como la alternativa a un PNV que, ha reprochado, rinde "pleitesía" a Sánchez.

Feijóo ha clausurado en Vitoria el XVI congreso del PP vasco, que ha elegido con un 97 % del voto a Javier de Andrés, el único candidato que concurría y que da el relevo al hasta ahora dirigente del partido, Carlos Iturgaiz. El líder del PP ha reconocido ante la militancia vasca que no se resigna a que su partido tenga una presencia "residual" en Euskadi y ha enmendado la política de pactos del PNV, del que denuncia que vota en el Congreso de los Diputados junto a EH Bildu la política económica de los socialistas.

"Ha llegado el momento de decir que el PNV se ha equivocado siendo una comparsa más del sanchismo y que renunciar a ser determinante en la política española por ser una comparsa más del sanchismo ha sido un error que los vascos no le van a perdonar al PNV durante mucho tiempo", ha recalcado Feijóo.

Sobre Sánchez ha asegurado que "ha quemado todas sus naves y barcos para permanecer", a la vez que ha criticado el Gobierno de Sánchez como "un pésimo negocio" para Euskadi. "No hay ningún indicador económico, ningún indicador social, ningún indicador laboral en el que se acredite que, con el gobierno de Sánchez, los vascos viven mejor", ha manifestado.

Asimismo ha denunciado los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán y ha subrayado que "cambiar votos por impunidad es corrupción y comprar con el dinero de los ciudadanos la Presidencia del Gobierno es corrupción". "Me repugna que Sánchez mercadee con los dineros de los ciudadanos para llegar a la Presidencia del Gobierno, me repugna que indulte a los corruptos, me repugna que rebaje penas de la malversación de fondos y que premie con mejor financiación a aquellos que han gastado más", ha subrayado.