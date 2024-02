Aún recuerdo como si fuera ayer el instituto, el año de primero de BUP. Ese verano me sometí a una operación en ambas rodillas que me tuvieron 10 meses en silla de ruedas y claro, tanto tiempo sentado, sin poder hacer ejercicio físico pasó consecuencias en mi cuerpo, llegando a coger 20 kilos más de lel sobrepeso que ya tenía. Recuerdo, cuando comencé a caminar, cómo los "simpáticos" del instituto por no decir los capullos aquellos, me llamaban "Mariano Mariano", en referencia era un humorista gordo y que andaba con muletas por una minusvalía física.

Aquello me dolía en lo más profundo de mi alma y, sin duda, marcó mis años venideros con respecto a la relación con la comida. Por esto, es importante saber la importancia de saber qué es la gordofobia y sobre todo, la importancia de no juzgar jamás a nadie, porque nadie sabe qué batalla, qué lucha titánica puede haber detrás de un cuerpo, de una persona.

La gordofobia es un problema social que afecta a muchas personas en todo el mundo. La gordofobia se refiere a la discriminación y el estigma hacia las personas con sobrepeso u obesidad. Se manifiesta en forma de prejuicios, estereotipos negativos, burlas y exclusión social. Suele ser impulsada por los estándares de belleza impuestos en los medios de comunicación y la falta de educación sobre la diversidad corporal.

Consecuencias a nivel individual

La gordofobia tiene consecuencias negativas significativas para las personas que la experimentan. Las mayores consecuencias son a nivel emocional, ya que puede generar baja autoestima, ansiedad, depresión y trastornos de la alimentación. Además, la presión constante para cumplir con los estándares de belleza puede llevar a una relación disfuncional con la comida y la imagen corporal. También puede afectar las relaciones interpersonales y limitar las oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Consecuencias de la gordofobia a nivel social

Indudablemente, también tiene un impacto a nivel social, ya que contribuye a la exclusión y la marginación de las personas con sobrepeso u obesidad, limitando su participación plena en la sociedad. La discriminación basada en el peso puede llevar a que las personas eviten buscar atención médica, lo que puede resultar en un deterioro de la salud y un empeoramiento de las condiciones médicas relacionadas con el peso.

Si me pongo a pensar, creo que la mayoría de personajes patosos y cómicos en series, películas, etc, y sobre todo infantiles son gorditos o gorditas.

Cómo superar la gordofobia

1. Educación y conciencia

El primer paso para superar cualquier estigma es educarnos y crear conciencia sobre la diversidad corporal. Necesitamos comprender que los cuerpos vienen en diferentes tamaños y formas, y que no hay una única definición de belleza. La educación sobre la diversidad corporal en las escuelas y la promoción de una imagen corporal positiva en los medios de comunicación son fundamentales para cambiar las actitudes y los estereotipos arraigados.

2. Promoción de la aceptación

Es esencial promover la aceptación de todos los cuerpos, sin importar su tamaño o forma. Esto implica desafiar los estereotipos y prejuicios, y celebrar la diversidad corporal en todas sus manifestaciones. Es importante fomentar un ambiente inclusivo y seguro donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas, independientemente de su apariencia física.

3. Cambios en la industria de la moda y los medios de comunicación

La industria de la moda y los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la promoción de estándares de belleza poco realistas. Es necesario impulsar cambios en estos sectores para que reflejen y celebren la diversidad de cuerpos. Esto implica incluir modelos de diferentes tamaños y formas en las pasarelas y en las campañas publicitarias, y evitar la edición excesiva de imágenes para crear una imagen más realista y auténtica de la belleza.

4. Fomento de la salud en todas las tallas

Es fundamental comprender que la salud no se puede medir únicamente por el tamaño o el peso de una persona. La salud es un concepto multidimensional que abarca aspectos físicos, mentales y emocionales. Debemos promover la salud en todas las tallas, centrándonos en hábitos saludables en lugar de perseguir una apariencia física específica. Esto implica fomentar la actividad física, una alimentación equilibrada y el autocuidado, sin importar el peso o la forma corporal.

Dicho esto, me gustaría recalcar que la aceptación, se tenga el tamaño que se tenga, es fundamental para un bienestar emocional, pero sin conformarse; es decir, primero aceptación, pero también hay que buscar la mejor versión saludable de cada persona. No existe un peso único saludable pero si hay que buscar un estado de salud óptimo ya que un gran exceso de peso trae consecuencias de salud a medio-largo plazo.

5. Apoyo y comunidad

Es importante crear espacios de apoyo y comunidad para las personas que han experimentado la gordofobia. Esto puede incluir grupos de apoyo en línea, comunidades en redes sociales y organizaciones que abogan por la aceptación de todos los cuerpos. Estos espacios brindan un lugar seguro para compartir experiencias, recibir apoyo emocional y promover la autoaceptación.

Pero ojo, veo muchas cuentas de influencers donde su mensaje está sesgado y sólo promueven la aceptación (fundamental), pero no promueven la búsqueda de la mejor versión de la persona en cuestión de salud.

En conclusión, la gordofobia es un problema social que afecta a muchas personas en todo el mundo. Tiene consecuencias negativas a nivel individual y social, generando estigma, exclusión y limitando las oportunidades. Sin embargo, es posible superarla a través de la educación, la promoción de la aceptación de todos los cuerpos, los cambios en la industria de la moda y los medios de comunicación, el fomento de la salud en todas las tallas y la creación de espacios de apoyo y comunidad. Solo a través de estos esfuerzos podemos construir una sociedad más inclusiva y promover el bienestar de todas las personas, independientemente de su tamaño o forma corporal.