Los datos del estudio, impulsado por la fundación de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), han sido presentados este jueves en la 'Jornada Mujer y profesión médica', organizada por la Organización Médica Colegial (OMC).

El proyecto 'Mujeres en Medicina en España (WOMEDS)' se realizó durante los años 2019-2021 y analizó el liderazgo de mujeres médicas en la asistencia sanitaria; organizaciones científicas y profesionales; carrera académica, y en la investigación. Asimismo, el estudio indica que diez de las 46 sociedades médicas agrupadas en FACME (22%) tuvieron una mujer como presidenta en algún momento del periodo de estudio y sólo 4 congresos anuales tenían ratios de mujeres ponentes superiores a 1.

Además, desvela que las mujeres estaban sobrerepresentadas en los cargos inferiores e infrarrepresentadas en los cargos académicos superiores. Sólo el 26 y el 27 por ciento, respectivamente, de los jefes de departamento y decanos eran mujeres. La solicitud de proyectos de investigación con financiación pública fue liderada por mujeres en un 45 por ciento de los casos y la financiación media de los proyectos concedidos a las mujeres fue un 24 por ciento inferior a la de los hombres. "El problema existe y debemos tener un compromiso de políticos y gestores para mitigarlo.

Médicos en una operación | Pexel

Hay una pronunciada brecha de género en las posiciones de liderazgo, por lo que tenemos que aumentar las oportunidades y desarrollar las miradas de género. No podemos permitir que se pierda talento en este país", ha resaltado la profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública del departamento de Especialidades Médicas y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, Carmen Gallardo, quien ha presentado el documento. Asimismo, durante el encuentro, la vicepresidenta segunda de la OMC, María Rosa Arroyo, ha presentado los resultados y nuevos objetivos de la iniciativa #DóndeEstánEllas del Parlamento Europeo.

"Queremos amplificar y visibilizar que las mujeres médicas estamos representadas en los paneles de expertos, no solo como moderadoras, también como ponentes, algo que no está ocurriendo hasta ahora", ha indicado Arroyo. "Ahora mismo, las mujeres representamos el 49,3 por ciento de un total de 33.062 ponentes", ha destacado Arroyo, quien ha añadido que "de los 302.00 colegiados en España, el 54 % son mujeres". "Pese a ello, no se puede parar", ha recalcado.

Problemas durante el embarazo

La letrada-asesora laboral del COM Alicante, Mª Cruz Torres, ha puesto de manifiesto en la jornada los problemas que sufren algunas mujeres en la profesión médica durante el embarazo y ha pedido mejoras en las medidas de protección. "No existe una legislación que nos diga cuándo hay que darle la baja por riesgo durante el embarazo a las mujeres médicas en este país.

Cada comunidad autónoma da el riesgo en una semana diferente, incluso, dentro de las mismas CCAA, cada provincia gestiona el riesgo durante el embarazo con una mutua diferente", ha señalado Torres. En este sentido, la experta ha afirmado que el Ministerio de Sanidad deber hacer un "estudio serio de valoración de puestos de trabajo" dentro de las profesionales médicas. "No es lo mismo una mujer dermatóloga que una mujer que trabaja en el SAMU", ha puesto como ejemplo Torres. "Las mujeres que desarrollan su actividad en el SAMU hay que protegerla antes de que se produzca el riesgo. Una mujer SAMU está en riesgo desde el primer momento que está embarazada. Imaginemos la situación en la que se encuentra durante un verano con las altas temperaturas", ha resaltado. La experta ha indicado que la tendencia es que se de la baja por riesgo durante el último trimestre del embarazo, pero ha criticado que "hay casos en los que ha dado el riesgo en la semana 36".

Por ello, ha vuelto a pedir la necesidad de un estudio a nivel nacional que sirva de "techo". Asimismo, Torres también ha analizado las complicaciones que existen para que muchas médicas obtengan la exención de guardias por razón de embarazo. "Hay una directiva comunitaria de la UE, que es de obligado cumplimiento desde el año 1994, que indica que las mujeres embarazadas, desde el momento en el que el test de embarazo es positivo, no deben realizar guardias ni jornadas nocturnas, pero no todas las CCAA tiene regulada esta situación", ha manifestado. "No está regulado en Castilla-La Mancha ni en Canarias. Mientras que La Rioja es la única comunidad autónoma en España en la que existe la exención hasta que el niño cumple tres años", ha añadido.

"Seguimos teniendo muchos problemas con las exenciones de guardia por razón del embarazo, al igual que con las exenciones de guardia por razón de la lactancia natural", ha recalcado Torres, quien ha reclamado que a las médicas embarazas se les retribuyan durante la exención las jornadas de guardia aunque no las realicen por la gestación.