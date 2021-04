Esta campaña del Ministerio de Sanidad, que llegará a la población a través de televisión, radio, prensa y mupis, recoge los testimonios de tres personas: Vera Rodríguez, enfermera, Sonia Zúñiga, viróloga y Juan Contreras, jubilado.

Vera Rodríguez xplica que "lo más duro del Covid ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola" y recuerda que "los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Muy duro". Por ello, hace hincapié en que "nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque". Ella lo tiene claro: "Me vacuno por mis pacientes y mis compañeros, por no ser un vehículo de contagio".

Por su parte Sonia Zúñiga afirma que "las vacunas son seguras al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población" y argumenta que "se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes".

Juan Contreras subraya que "lo que echo mucho de menos a mis nietos y a Manuel el primero, el más chiquitín. Te abraza, te dice: eres el mejor abuelo…¡del mundo, abuelo!". Y señala que "las vacunas nos protegen de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya ni de viruela". El lo tiene claro: "En cuanto me llamen me pongo la vacuna y es lo que teníamos que hacer todo el mundo".