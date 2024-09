El 15 de septiembre se celebra el Día Europeo de la Salud Prostática, y por ello la Seram ha hablado del papel de la radiología, centrándose en la RM, en el cáncer de próstata a lo largo de todas sus fases, desde el diagnóstico y estadificación hasta la monitorización del tratamiento.

El doctor Kai Vilanova, especialista en RM prostática de la Seram, ha explicado la importancia de la RM, calificándola de "imprescindible" para la detección de cáncer porque es "la técnica de imagen con mayor eficacia y capacidad para detectar lesiones que sean significativas".

El diagnóstico del cáncer se realiza mediante una biopsia, siendo necesario que el procedimiento se realice dirigido y guiado a la lesión visualizada previamente en RM. Esta biopsia necesita de técnicas de imagen como la ecografía o la RM para conseguir una muestra del tejido prostático y que se pueda diagnosticar el cáncer de manera precoz.

Desde 1980 las tasas de cáncer de próstata han aumentado, según aseguran estudios recientes, por el sobreuso de la prueba sanguínea del antígeno prostático específico (PSA), siendo indicativo este aumento de la incidencia de un sobrediagnóstico del cáncer.

Nuevos datos acerca del cáncer de próstata y desvelados por la IA | Pexels

De todas maneras, remarcó el especialista, “este aumento de la incidencia supone un diagnóstico más precoz, acompañado de un descenso progresivo en la mortalidad y un aumento en las tasas de supervivencia”. Sin duda, agregó, “pasa por incluir pruebas que reduzcan el sobrediagnóstico, como el uso de la resonancia magnética, conjuntamente a marcadores más específicos que el PSA para reducir el número de biopsias”.

Cabe destacar que no todos los cánceres de próstata son clínicamente significativos, esto quiere decir que no todos requieren tratamiento inmediato o agresivo, porque pueden ser monitorizados a través de un enfoque de vigilancia activa, en lugar de ser tratados con intervenciones como la cirugía o la radioterapia. Según el doctor Vilanova, “de aquí que el objetivo es detectar el cáncer significativo y evitar detectar el cáncer no significativo”.