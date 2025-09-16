El cáncer de próstata es el cáncer más común en hombres, cada año se dan alrededor de 56.000 diagnósticos y 12.000 muertes en el Reino Unido. El ensayo PRIME, publicado en 'JAMA', confirma que una resonancia magnética de dos partes es igual de eficaz para diagnosticar el cáncer de próstata, y al mismo tiempo reduce el tiempo de exploración a solo 15-20 minutos, reduciendo la necesidad de que esté presente un médico.

Gracias a este hallazgo, esta prueba será mucho más accesible para un mayor número de hombres y ha supuesto el mayor cambio en el diagnóstico del cáncer de próstata en los últimos 30 años.

Aumento de casos de cáncer de próstata en los próximos 20 años

Aunque están claros los beneficios de la resonancia magnética, muchos hombres que la necesitan, y es qué, según investigaciones previas, solo unde los pacientes con cáncer de próstata en Estados Unidos se sometieron a una resonancia magnética en 2022. En Inglaterra y Gales solo elde los hombres la recibieron en 2019.

El profesor e investigador jefe del ensayo clínico de UCL Surgery & Interventional Science y UCLH, Veeru Kasivisvanathan, asegura: "Actualmente, se necesitan alrededor de cuatro millones de resonancias magnéticas al año en todo el mundo para diagnosticar el cáncer de próstata. Se prevé que esta demanda aumente rápidamente, con un aumento previsto de casos de cáncer de próstata en los próximos 20 años".

Tiempo, dinero y disponibilidad de personal: algunos factores que limitan el número de resonancias

Los investigadores del ensayo PRIME sostienen que, si se realiza la exploración en la mitad del tiempo, con menos personal y a un costo menor, esto puede significar un gran cambio para que todos los hombres que necesiten una exploración puedan someterse a ella sin problema.

La investigación contó con la colaboración de 555 pacientes de entre 59 y 70 años, de 22 hospitales de 12 países de todo el mundo. Se probó si una resonancia magnética biparamétrica simplificada de dos partes sería capaz de detectar el cáncer con la misma eficacia que una resonancia magnética multiparamétrica, completa de tres partes, y que también incluye una tercera etapa en la que se inyecta un tinte al paciente.

Cada uno de los pacientes se sometió a la ecografía completa de tres partes. A partir de esto, los radiólogos evaluaron la ecografía de dos partes sin contraste. Se realizó una biopsia de próstata cuando fue necesario para confirmar el diagnóstico.

El profesor asociado Francesco Giganti, radiólogo principal del ensayo de UCL Surgery & Interventional Science y UCLH, declara: "La resonancia magnética multiparamétrica de tres partes ha sido un cambio radical para el diagnóstico del cáncer de próstata, evitando biopsias innecesarias a miles de pacientes y mejorando la detección del cáncer. Actualmente, inyectamos un tinte al paciente que resalta la presencia de cáncer en la resonancia magnética, pero este paso requiere tiempo y la presencia de un médico, y en raras ocasiones puede causar efectos secundarios leves".

A través de estas pruebas, los investigadores confirmaron que la ecografía de dos partes fue igual de eficaz para diagnosticar el cáncer de próstata. En total, el 29% de los pacientes presentaron un cáncer de próstata diagnosticado mediante la ecografía de dos partes, el mismo porcentaje que con la ecografía de tres partes.

El ensayo TRANSFORM de Prostate Cancer UK, liderado por investigadores del UCL junto con colaboradores del Imperial College London, el Instituto de Investigación del Cáncer y la Universidad Queen Mary de Londres, comenzará a finales de este año. Se trata del mayor ensayo de cribado de cáncer de próstata en 20 años que incluirá resonancia magnética.