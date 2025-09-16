El estudio señala que el coste anual necesario para la atención a una persona con alzheimer ronda una media de 42.000 euros. De esa cantidad, el 86% corre a cargo de las familias y solo un 8% corresponde a gasto sanitario, indica el documento.

En 8 de cada 10 casos, el cuidado es asumido por familiares. El 76% de quienes cuidan son mujeres, que dedican aproximadamente 70 horas semanales a esta labor. La directora del Área Social de la Fundación, Laia Ortiz, alertó de que "el 90% de sus cuidadoras afronta problemas físicos y psicológicos" Además, subrayó que "el alzheimer no es solo un reto de salud, sino también una cuestión de justicia social".

Falta de formación e inversión

Por otra parte, el informe advierte que España dedicade su Producto Interior Bruto (PIB) a cuidados de larga duración, la mitad de la media europea. Esta falta de inversión se traduce eny sin la especialización necesaria.

De otro lado, casi el 70% de las personas cuidadoras profesionales carece de formación específica en alzheimer, una enfermedad que afecta a unas 900.000 personas solo en España. Sin embargo, la mayoría expresa interés en recibirla. En este sentido, Ortiz remarcó que "el cuidado requiere conocimientos específicos sobre la evolución de la enfermedad y estrategias de autocuidado".

Finalmente, la Fundación presentó un nuevo programa de acompañamiento para personas recién diagnosticadas, cuyo objetivo es transformar la experiencia del diagnóstico y dar voz a los afectados en la planificación de su futuro.