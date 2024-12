En España mueren al año más de 3 500 personas por atragantamiento. Esta cifra, alarmante por sí misma, lo es todavía más si tenemos en cuenta que supone una media de nueve fallecidos al día. Es decir, una muerte cada dos horas y media.

Se considera “atragantamiento” a la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, generalmente de origen alimentario. Revertirlo es posible si se aplican, de forma precoz, dos maniobras básicas que explicaremos en este artículo.

¿Quién se atraganta más?

Al contrario de lo que popularmente se piensa, los niños no son quienes más se atragantan. La incidencia comienza a subir a partir de los 45 años y aumenta drásticamente en mayores de 75.

Eso no quiere decir que los más pequeños sean inmunes. Los bebés exploran el mundo llevándose objetos a la boca. Los niños pequeños tienen mayor facilidad de distracción, especialmente mientras comen. En ambos casos la prevención es crucial: el entorno debe evitar objetos peligrosos o inadecuados a su edad, y no deben comer o jugar sin la supervisión de un adulto.

En ancianos, el debilitamiento muscular, la existencia de problemas neurológicos y tomar determinados fármacos son factores de riesgo. Para prevenirlo se puede triturar la comida, evitar mezclar texturas y comer cantidades pequeñas en cada bocado.

Los adultos tampoco están exentos de este peligro. Las causas fundamentales: las distracciones durante las comidas, la velocidad en la ingesta y una mala postura al comer.

Tipos de atragantamiento

Existen dos tipos de atragantamiento: parcial (o incompleto) y total (o completo).

Atragantamiento incompleto. Entra y sale aire de los pulmones. La persona atragantada toserá repetidamente. Esta situación no es letal, pero puede llegar a serlo. Atragantamiento completo. No entra ni sale aire de los pulmones. La víctima no puede hablar ni toser. Probablemente se lleve las manos al cuello, esté agitado y cambie el color de la cara (a rojo o azul).

¿Cómo actuar?

La prevención es clave antes del atragantamiento, pero una vez ocurre, la rapidez resulta vital. El proceso a seguir está regulado, es muy sencillo y generalmente efectivo.

Idealmente, una persona debería atender a la víctima y otra llamar a los servicios de emergencia. Otra opción es utilizar el modo manos libres del teléfono mientras se realizan las maniobras de rescate.

El primer paso, y quizá el menos fácil, es mantener la calma. Un rescatador en calma salva vidas.

Después hay que detectar el tipo de atragantamiento y avisar a los servicios de emergencia. Durante el tiempo que tarda en llegar la ambulancia es cuando se puede salvar la vida del atragantado:

En caso de atragantamiento incompleto hay que animar al paciente a toser. La tos es el mejor mecanismo de defensa ante una obstrucción. Toda acción diferente (saltar, golpear, beber agua, etc.) es menos efectiva en este caso e incluso puede empeorar la situación.

Si estamos ante un atragantamiento completo deben realizarse dos maniobras: golpes en la espalda y compresiones en el abdomen (maniobra de Heimlich).

Golpes en la espalda

Localice el centro de los dos omóplatos y golpee enérgicamente con el talón de la mano, aplicando hasta cinco golpes. Si con esta técnica no se recupera la respiración, realice la siguiente.

Maniobra de Heimlich

Póngase detrás de la víctima y localice la parte superior del abdomen (boca del estómago). Coloque un puño y envuélvalo con la otra mano. Tire con fuerza hacia arriba y atrás, sin prevenir a la víctima, hasta cinco veces.

Si con la maniobra de Heimlich no se revierte la situación, repita el ciclo de golpes en la espalda y Heimlich hasta que:

La víctima vuelve a respirar. En ese caso, informar al 112/061 y considerar acudir al hospital.

No respira. Debemos también informar al 112/061 e iniciar reanimación cardiopulmonar.

En niños ¿es igual?

En niños, los tipos de obstrucción y la secuencia de actuación es similar. Como diferencia, las compresiones abdominales, hasta dos años de edad, se realizan en el pecho. Estos niños, a su vez, pueden colocarse en declive (acostados y con la cabeza más baja que el resto del cuerpo) mientras se realizan las técnicas.

En ambos casos es importante adaptar la fuerza de las compresiones al tamaño del niño.

Estoy solo en casa, ¿me lo puedo hacer a mí mismo?

El Consejo Europeo de Resucitación (ERC) menciona siempre la presencia de otro rescatador. Esto permite que las compresiones sean efectivas y que se pueda alertar a 112/061.

En un caso extremo, en el que no pueda pedirse ayuda, existen estudios que orientan a una automaniobra de Heimlich, con apoyo en un objeto (silla, mesa, etc.). No obstante, estos estudios se realiza en condiciones ideales, alejadas del estrés de la sensación de asfixia.

En esta situación se repetiría la maniobra hasta la salida del cuerpo extraño. Aun así, debemos tener en cuenta que las recomendaciones del ERC más actuales no contemplan esta estrategia.

No debemos olvidar que, en este caso, no se habrá podido avisar a 112/061 debido a la obstrucción completa. Por todo ello, es un caso extremo.

Y los aparatos de succión, ¿sirven?

En los últimos años han aparecido en el mercado diferentes aparatos que, en lugar de generar presión positiva como las maniobras anteriores, pretenden succionar el cuerpo extraño.

Se han realizado varios estudiosque parecen mostrar su efectividad. Sin embargo, estos datos no tienen la potencia necesaria para que el Comité Internacional de Resucitación incluya esos aparatos en sus recomendaciones.

Por el momento, lo más razonable es seguir los consejos de los expertos y utilizar las estrategias enumeradas en este artículo y no olvidar la importancia de la prevención. En nuestras manos está poder disfrutar de unas reuniones familiares felices y seguras.

Sergio Galarreta Aperte, Profesor Ayudante Doctor - Dpto. de Enfermería, Universidad de Granada y Piedad Gómez Torres, Profesora Ayudante Doctora - Dpto. de Enfermería, Universidad de Granada

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.