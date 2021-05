La Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) destaca que el ensayo principal con esta vacuna demostró que tiene una eficacia de un 67% y que sus efectos adversos son leves o moderados y desaparecen a los pocos días.

La EMA ha decidido que los beneficios de esta vacuna son mayores que sus riesgos, por lo que recomienda autorizar su uso en la Unión Europea, a pesar de los muy raros casos de trombosis registrados en Estados Unidos, donde ya se está administrando.

En la actualidad se están realizando ensayos clínicos con esta vacuna en dos dosis, para valorar si de esta forma aumentaría su eficacia, aunque una sola inyección ya es suficientemente protectora.

Esta vacuna se puede almacenar a temperaturas de nevera y es eficaz frente a nuevas variantes predominantes. España fue uno de los tres países europeos donde se llevó a cabo el ensayo clínico en fase 2, según han señalado desde el Ministerio de Sanidad.

El hecho de que sea una sola dosis facilita mucho la vacunación a población a la que es difícil de alcanzar, como en países en vías de desarrollo o lugares de difícil acceso, y también hace más viable la vacunación a la mayor parte de la población con el fin de conseguir la inmunidad de grupo durante el primer año.

Una de las características que comparte la vacuna de Janssen, de Johnson and Johnson, con la inyección de AstraZeneca es la tecnología de adenovirus que se ha empleado para su fabricación. Esta fórmula está constituida por otro virus que se ha modificado para que contenga el gen utilizado para producir una proteína localizada en el SARS-CoV-2, según explica la EMA.

Una cosa en contra de la vacuna Janssen es que aún se desconoce cuánto durará la protección, solo se sabe que la inmunidad comienza 14 días después de recibir la inyección.

La Agencia Europea de Medicamentos ha señalado que los estudios realizados en animales no han demostrado la existencia de efectos perjudiciales de esta vacuna en mujeres embarazadas, pero los datos son "muy limitados". Respecto a su contraindicación con la lactancia, aunque no se dispone de estudios, no se espera que presente ningún riesgo para los lactantes.

Los riesgos asociados más frecuentes detectados en los ensayos clínicos han sido de intensidad leve o moderada y han consistido en dolores de cabeza, cansancio, molestias musculares y naúseas. Estos efectos secundarios se detectarpn en más de 1 de cada 10 personas. Menos de 1 de cada 10 personas tuvieron tos, estornudos, dolos articular, fiebre, escalofríos. Menos de 1 de cada 100 personas sufrieron temblores, dolor de garganta, sarpullidos, sudor, debilidad, dolor de extrimidades y malestar general, según aseguran desde la EMA.

El riesgo de trombosis, según ha publicado el Ministerio de Sanidad, tras observar los datos disponibles de casos detectados en Estados Unidos, donde actualmente se está administrado esta vacuna, es que pueden aparecer "muy raramente", trombosis en combinación con trombopenia. Sin embargo, se han detectado ocho casos de un total de 7 millones de vacunas administradas.