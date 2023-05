CÓMO HACER FRENTE A LA HEMATOFOBIA

Hace algunos años, en una entrevista, la actriz Charlize Theron declaraba: “Soy una cobarde, no permito que ningún médico me ponga la mano encima si no me anestesian antes. Incluso cuando me limpian los dientes tienen que atontarme con gas antes”. Describía así su hematofobia, el temor intenso a ver sangre, sufrir una herida, recibir una inyección o una vacuna o someterse a un acto médico cruento.